Milano, 14 giovani arrestati per una serie di rapine su mezzi pubblici e nelle vicinanze delle stazioni

Milano, 11 novembre 2026 — La Polizia di Stato ha arrestato quattordici giovani ritenuti responsabili di una serie di rapine commesse a bordo dei mezzi pubblici o nelle vicinanze di stazioni del capoluogo lombardo.

Secondo gli accertamenti, gli indagati prendevano di mira vittime quasi sempre sole: le seguivano, le accerchiavano e le privavano di oggetti preziosi, orologi, contanti e carte di credito. In molte occasioni è stato fatto ricorso alla violenza fisica e all’uso di spray al peperoncino.

Gli agenti del commissariato Mecenate hanno unificato dieci distinti episodi verificatisi in diverse fermate e stazioni della città. Le ricostruzioni indicano: due casi tra le fermate M3 Brenta e M3 Corvetto; due alla fermata MM Zara; uno alla M5 Gerusalemme; uno alla stazione M1 Porta Venezia; uno alla fermata bus Atm di piazzale Buonarroti; uno presso la stazione Fnm Domodossola; uno a piazza XXIV Maggio; e uno in via Torino.

Le indagini si sono basate sull’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di Atm, Ferrovie Nord e di impianti privati nelle aree interessate. I filmati sono stati confrontati con contenuti pubblicati sui profili social degli indagati, verificando la corrispondenza di abbigliamento e accessori indossati durante i reati.

All’operazione, oltre al commissariato Mecenate, hanno partecipato i commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, nonché la Polizia ferroviaria e la Polizia Locale.