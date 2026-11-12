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Mail di minaccia firma “Mikhail Andropov”: centinaia di scuole evacuate in tutta Italia

Una mail minacciosa firmata “Mikhail Andropov” inviata intorno alle 9.50 ha fatto evacuare centinaia di scuole in tutta Italia; polizia postale e artificieri indagano.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una e‑mail di minaccia inviata questa mattina intorno alle 9.50 ha scatenato allarmi e misure precauzionali in centinaia di scuole italiane. Il mittente si è presentato come “Mikhail Andropov” e nel messaggio ha dichiarato di aver collocato un ordigno con innesco a distanza, minacciando inoltre altri attacchi.

Molti istituti hanno sospeso le lezioni e disposto evacuazioni, costringendo i genitori a raggiungere le scuole per riaccompagnare o riprendere i figli; in altri casi gli studenti sono stati rimandati a casa. Le procedure di controllo hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e degli artificieri.

La polizia postale ha avviato accertamenti per stabilire l’origine delle comunicazioni. Secondo la ricostruzione, il testo della mail riprende quello di un messaggio inviato lo scorso 2 novembre a 271 istituti, con l’unica differenza del mittente: allora il messaggio si firmava come il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica; oggi compare la firma “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”. Il nome “Mikhail Andropov” era già comparso in minacce precedenti.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha commentato la situazione definendola «prematuro parlare di strategia comune», sottolineando quindi la necessità di ulteriori verifiche prima di trarre conclusioni.

L’ondata di allarmi non è limitata all’Italia: analoghi episodi hanno interessato centinaia di scuole in Irlanda, Scozia e Gran Bretagna, secondo le segnalazioni raccolte.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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