Legge di bilancio, l’Istat: tre milioni di famiglie in perdita. Regioni e Confindustria lanciano l’allarme

Nella terza giornata di audizioni sulla legge di bilancio, l’Istat ha fornito la prima fotografia degli effetti distributivi della manovra, mentre Regioni, Province e Comuni hanno sollevato preoccupazioni sui servizi locali e sul bilancio degli enti.

Secondo l’Istat, tra i 6,5 milioni di nuclei interessati dalle misure fiscali la platea si divide in due gruppi: circa 3 milioni di famiglie subiranno una perdita media di poco più di 200 euro l’anno; le restanti 3,5 milioni registreranno invece un beneficio medio di 650 euro, con il guadagno più consistente per i redditi più bassi all’interno della platea coinvolta.

L’istituto ha evidenziato inoltre che il fiscal drag incide soprattutto sulle fasce di reddito comprese tra 20 e 40 mila euro, colpendo in modo più marcato i livelli retributivi inferiori di quel segmento.

A pesare sulle analisi dell’Istat è anche l’impatto sulle pensioni: 3,5 milioni di pensionati perdono mediamente 290 euro netti all’anno per l’effetto congiunto del nuovo meccanismo di rivalutazione per fasce e della riduzione del reddito imponibile. Per i pensionati che beneficiano del taglio dell’aliquota Irpef la perdita media si riduce a 150 euro l’anno.

Le reazioni istituzionali sono state nette. Le Regioni e le Province autonome hanno avvertito che, nelle condizioni attuali, non saranno garantiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria nel 2026. Anche i Comuni hanno segnalato criticità nei loro bilanci collegabili alla manovra.

Confindustria ha posto l’accento sul peso delle coperture, denunciando che “il 43% delle coperture complessive [è] a carico delle stesse imprese” e sottolineando che le misure espansive previste dalla manovra riservano alle aziende una quota minima. L’organizzazione ha chiesto interventi strutturali o di medio-lungo periodo, sollecitando il Parlamento a correggere norme che drenano liquidità e a rafforzare gli investimenti.

Tra le altre preoccupazioni emerse nelle audizioni c’è quella sui contributi richiesti alle banche e il rischio che ciò possa tradursi in una restrizione del credito per le imprese.