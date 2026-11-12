Elettra Lamborghini irrompe in studio a Affari Tuoi

Una puntata di Affari Tuoi segnata da sorprese e battute ha portato a casa 100.000 euro un concorrente lucano. Protagonisti della serata, oltre al conduttore Stefano De Martino, sono stati Elettra Lamborghini e Rocco, un operaio di Potenza che ha giocato insieme al figlio Carlo.



Rocco, tecnico di manutenzione in fabbrica, è entrato nel gioco con il pacco numero 20. La prima sfida della serata metteva in palio un’automobile, obiettivo che ha acceso l’entusiasmo soprattutto del figlio.

Il padre ha lasciato a Carlo i primi tiri e la scelta si è rivelata vincente: tre pacchi blu sono stati eliminati, permettendo a Rocco di aggiudicarsi l’Opel messa in palio dal programma.



Dopo quel colpo di fortuna, De Martino ha scherzato con una promessa: “Se mi trovi un altro blu ti regalo la Lamborghini da portare a casa”. La battuta ha anticipato un momento inaspettato: la seconda sorpresa non è stata un’altra vettura, ma l’arrivo in studio di Elettra Lamborghini.



La cantante è entrata con energia e ha dichiarato di voler restare: “Voglio restare qui, io porto fortuna”. Invitata a indicare una regione, ha suggerito la Puglia; il pacco scelto però conteneva soltanto 5 euro, smentendo immediatamente l’ipotesi della sortita propiziatoria.



Nel corso del gioco è arrivata anche la prima offerta in denaro del “Dottore”: 40.000 euro per abbandonare la partita. Rocco ha rifiutato, pronunciando la battuta che ha sintetizzato la sua determinazione: “Ce la faccio a comprare una Lamborghini? No, allora trito”.



Il gioco ha proseguito con una serie di eliminazioni favorevoli al concorrente. Quando sul tabellone sono rimaste quattro cifre — 50 euro, 200 euro, 30.000 euro e 100.000 euro — la partita si è fatta decisiva.

Rocco ha tolto di mezzo prima il taglio da 50 euro, mantenendo così entrambe le somme più rilevanti. Alla proposta del conduttore di cambiare strategia, il concorrente ha preferito consultare il figlio e tenere il proprio pacco.



Il tiro successivo ha premiato la scelta: è stato eliminato anche il pacco da 200 euro, lasciando sul tabellone soltanto 30.000 e 100.000 euro. A quel punto De Martino ha notato una curiosa coincidenza con la puntata precedente: anche l’altro concorrente aveva capelli lunghi ed era riuscito a centrare il massimo del montepremi di 300.000 euro.

Dalla somiglianza è nata una battuta del conduttore: “Da ora in poi taglieremo i capelli a tutti i concorrenti”. È stata poi formulata l’ultima offerta concreta: 65.000 euro.



Rocco non ha ceduto e ha deciso di rischiare fino alla fine. L’ultimo tiro ha rivelato che nel suo pacco erano nascoste 100.000 euro.

La serata è proseguita tra risate e momenti di tensione, con Elettra Lamborghini ospite per promuovere il suo ruolo come giurata a Tale e Quale Show.

Alla fine, il gioco, tra scelte di cuore e calcoli, si è chiuso con un risultato significativo per il concorrente della Basilicata: il suo pacco conteneva 100mila euro.