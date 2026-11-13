“Legalità a doppio metro: via libera al cemento, scandalo per una moschea… “. La lettera

Via Giustizia, grandi trasformazioni urbanistiche e tutela del suolo: chiediamo coerenza e una visione complessiva della città.

Le notizie sulle irregolarità contestate ai lavori nell’area destinata alla moschea di via Giustizia hanno riacceso gli appelli alla legalità e al rispetto del territorio. Principi che condividiamo e che vorremmo vedere richiamati con altrettanta determinazione davanti alle grandi trasformazioni urbanistiche approvate nel Comune di Venezia.

Se sono state commesse irregolarità, devono essere accertate e corrette. Ma quando la difesa delle regole viene accompagnata dallo slogan “No moschea”, è legittimo domandarsi se il bersaglio sia l’intervento edilizio oppure la comunità religiosa che vorrebbe utilizzare quello spazio. In uno Stato laico, la libertà di culto deve valere per tutti.

Il dibattito su via Giustizia offre l’occasione per allargare lo sguardo: al “Bosco” dello Sport di Tessera, con impianti, parcheggi e nuova viabilità; all’Area Ulloa a Marghera, con nuovi edifici e parcheggio multipiano; ai comparti logistici di Dese Nord; al progetto convenzionato di Tessera collegato alla variante n. 58, che prevede 475 posti auto, di cui 16 da cedere al Comune; alla trasformazione dell’ex campo Real San Marco, con funzioni commerciali e residenziali e una torre prevista di 60 metri.

Sono interventi diversi per dimensioni, condizioni iniziali e procedure. Non li equipariamo alle irregolarità contestate in via della Giustizia: chiediamo di discutere anche le conseguenze delle scelte pienamente autorizzate. Un’approvazione urbanistica stabilisce ciò che si può realizzare; resta responsabilità della politica spiegare perché quella trasformazione sia necessaria e quali alternative siano state considerate.

Anche il progetto dell’ex Umberto I merita questo confronto pubblico. Si tratta di un’area già urbanizzata, per la quale il Comune dichiara l’assenza di nuovo consumo di suolo. Restano però da valutare le scelte su densità edilizia, funzioni, mobilità e patrimonio storico, compresa la prevista demolizione del padiglione De Zottis per realizzare un parcheggio pubblico.

Il suolo va tutelato attraverso le decisioni quotidiane. L’obiettivo europeo di azzerare il consumo netto di suolo entro il 2050 richiede di ridurre le nuove impermeabilizzazioni, privilegiare il recupero dell’esistente e restituire permeabilità alle superfici già artificializzate. Gli spazi verdi previsti nei progetti devono essere valutati insieme alle costruzioni, senza diventare un alibi per sottrarle al confronto.

Per noi manca una visione urbanistica complessiva capace di tenere insieme abitazioni, servizi sociali, luoghi di culto, attività economiche, mobilità e tutela del suolo. Procedere attraverso singoli accordi e varianti rischia di subordinare il disegno della città alle occasioni del momento.

Questo vale anche per la collocazione proposta in via Giustizia, che riteniamo inadeguata. La presenza, di fronte all’area, di un servizio a bassa soglia per persone senza fissa dimora e che usano sostanze stupefacenti, richiede una progettazione attenta ai bisogni di chi frequenta entrambi gli spazi. Una responsabilità che riguarda qualsiasi luogo di culto, indipendentemente dalla confessione religiosa.

Contestiamo la logica del “purché lontano dal centro”: concentrare ai margini servizi e bisogni che non si vogliono vedere nelle piazze centrali, lasciando poi ai quartieri il compito di gestire la convivenza. Le persone senza fissa dimora e le comunità religiose hanno diritto a spazi dignitosi, accessibili e inseriti nella città.

Chiediamo all’amministrazione una ricognizione pubblica delle trasformazioni approvate e previste, con dati confrontabili sulle superfici impermeabilizzate, sul suolo recuperato e sulle alternative esaminate. Chiediamo soprattutto che la riduzione del consumo di suolo diventi un criterio concreto delle scelte urbanistiche.

Zero cemento nella città, più coerenza nelle scelte. La tutela del territorio deve valere sempre, anche quando non c’è una moschea di mezzo.

ViviAmo Mestre