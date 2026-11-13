Tempesta atlantica sull’Italia: rovesci intensi su Liguria e Toscana, allerta arancione in Emilia-Romagna

Un profondo impulso atlantico sta interessando l’Italia con piogge intense, nevicate sulle Alpi e venti sostenuti che si manterranno fino a sabato. L’allerta arancione è stata emessa per parte dell’Emilia-Romagna, mentre i maggiori accumuli pluviometrici sono attesi tra la Liguria di Levante e l’Alta Toscana.

Per la giornata di mercoledì 11 novembre al Nord sono previste piogge persistenti tra la Liguria orientale e il Triveneto, con fenomeni più deboli e isolati sul Nord-Ovest; le massime oscilleranno tra 11 e 15°C. Al Centro si attendono rovesci diffusi su Toscana, Umbria e alto Lazio; sulle coste adriatiche il tempo sarà nuvoloso con scarsi fenomeni e massime tra 16 e 22°C. Al Sud e sulle isole la situazione è caratterizzata da instabilità lungo la fascia costiera campana, ampie schiarite sulla Sicilia e sul settore ionico, venti moderati meridionali con raffiche fino a 40-50 km/h e massime fino a 20-25°C.

La perturbazione proseguirà anche giovedì 12. Al Nord si prevede marcata instabilità su Liguria e Nord-Est con precipitazioni abbondanti e quota neve oltre i 1.800-2.000 metri; le temperature massime saranno intorno ai 10-13°C. Al Centro sono attesi rovesci diffusi e continui su Toscana e Lazio, accompagnati da venti di burrasca meridionali con raffiche tra 60 e 80 km/h e massime di 17-21°C. Al Sud e sulle isole le precipitazioni tenderanno a intensificarsi sulla Sardegna occidentale e sulla Campania; i mari saranno agitati o molto agitati con rischio di mareggiate sulle coste esposte e massime in deciso rialzo, con punte tra 22 e 27°C.

La tendenza indica una prosecuzione della fase perturbata tra venerdì 13 e sabato 14, con accumuli superiori a 150 mm in 48 ore al Centro-Nord e trasferimento delle piogge verso il Sud peninsulare. Da domenica 15 è previsto un miglioramento con tempo più asciutto.