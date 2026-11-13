Suv travolge pedoni a North Hollywood: tre morti e tre feriti gravi

Poco prima delle 18 di martedì 11 novembre 2026 un Suv bianco ha travolto più persone nei pressi della stazione della metropolitana di North Hollywood, a Los Angeles. L’impatto, avvenuto a un incrocio affollato del quartiere, ha provocato tre vittime e altri tre feriti in condizioni critiche.

Secondo la polizia il veicolo ha investito almeno cinque persone prima di fermarsi sul marciapiede davanti alla stazione. Tra i trasportati in ospedale figura anche il conducente del mezzo.

Le autorità non hanno escluso alcuna pista e stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto. «Non sappiamo se sia stato un gesto intenzionale o un incidente», ha detto il capitano della polizia di Los Angeles, Warner Castillo, durante una conferenza stampa.

Il guidatore è un uomo di età superiore ai 60 anni la cui identità non è stata resa nota; è sottoposto a verifiche per stabilire un’eventuale alterazione da alcol o altre sostanze.

La sindaca di Los Angeles, Karen Bass, ha spiegato che tra le vittime ci sono venditori ambulanti e pedoni e ha espresso il proprio cordoglio sui social network.

Il capo della polizia di Los Angeles, Jim McDonnell, ha annunciato un’indagine approfondita che includerà l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per capire se si sia trattato di una tragica fatalità o di un atto volontario.