Raid israeliano sull’ospedale Nasser a Khan Yunis: sei morti e gravi danni, ong e Hamas condannano l’attacco

Un attacco aereo israeliano ha colpito il complesso ospedaliero Nasser a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, causando la morte di sei persone e decine di feriti, secondo i soccorsi locali e diverse organizzazioni umanitarie.

I servizi di Protezione Civile hanno riferito all’AFP che l’operazione ha provocato almeno sei vittime e più di 20 feriti. Medici Senza Frontiere (MSF), che ha operato sul posto, ha invece segnalato sei morti — tra cui un bambino e un chirurgo — e 52 feriti, precisando che non è stato dato alcun preavviso prima del raid.

MSF ha denunciato danni ingenti alle strutture: il reparto di degenza, il pronto soccorso, radiologia, il laboratorio analisi e le sale operatorie risultano fuori servizio. L’organizzazione ha sottolineato che il complesso Nasser è l’ospedale di riferimento per il sud di Gaza, servendo una popolazione stimata in 1,3 milioni di persone, e ha ricordato che la struttura era stata già presa di mira in passato.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito nel complesso un alto comandante della brigata di Khan Yunis e altri membri di Hamas, affermando che sono state adottate misure per ridurre i danni ai civili e che gli esiti dell’operazione sono in fase di valutazione. Hamas ha respinto le accuse, definendole “un tentativo di coprire un nuovo crimine di guerra” contro una struttura sanitaria protetta dal diritto internazionale.

Il Board of Peace, organo voluto dal presidente Usa, ha collegato la tragedia all’urgenza di attuare il piano di pace proposto dall’amministrazione Trump, sostenendo che senza il suo pieno dispiegamento continueranno le perdite tra i civili e chiedendo alle parti di conferire al Board l’autorità necessaria per attuarlo.

Il raid arriva in un contesto di intensi bombardamenti nella Striscia: MSF ha annotato che, tra il 30 agosto e il 12 novembre 2026, sono stati registrati almeno 567 attacchi aerei su Gaza che hanno coinvolto aerei da guerra, droni ed elicotteri.

Sul fronte diplomatico e militare, la tensione si estende oltre Gaza: il presidente americano Donald Trump ha reso noto che JD Vance non si occuperà più dei colloqui con l’Iran e ha scritto sul suo social Truth che “non abbiamo bisogno di un accordo con Teheran”. In un’intervista con Salem News ha aggiunto che, per quanto riguarda la difesa degli interessi statunitensi, non avrebbe “alcuna esitazione” a ricorrere alla forza se necessario.

Intanto l’Onu ha lanciato un nuovo allarme sulle condizioni umanitarie a Gaza: oltre 150.000 tende pronte per i profughi sono ferme fuori dalla Striscia perché bloccate dalle autorità israeliane, ha riferito un portavoce dell’Onu, che ha chiesto l’apertura dei valichi e l’accesso di aiuti, carburante e macchinari.