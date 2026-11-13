Venezia, preso il responsabile dei furti con “spaccate” delle ultime ore: ha 26 anni

I Carabinieri del Nucleo Natanti di Venezia hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 26 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati commessi nei negozi del centro storico lagunare.

L’attività investigativa ha portato all’individuazione dell’uomo poche ore dopo l’ultimo episodio, avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 novembre, ai danni di una galleria d’arte.



La segnalazione decisiva è partita dai residenti della zona che, la scorsa notte, hanno avvertito rumori sospetti provenire da un esercizio commerciale e hanno poi notato un uomo allontanarsi frettolosamente tra le calli. Dopo la chiamata al 112, i Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno avviato accertamenti immediati.



Le ricerche si sono basate sulla descrizione fornita da alcuni passanti e sulla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Questi elementi hanno permesso di individuare e rintracciare il sospettato a poche ore dalla commissione del furto.



Fermato e condotto negli uffici del Comando Provinciale per gli accertamenti di rito, il giovane ha ammesso di essere l’autore del colpo commesso quella notte. Nel corso dell’irruzione, avvenuta in una galleria d’arte del centro, l’uomo aveva sottratto un personal computer dopo aver forzato la porta d’ingresso utilizzando un estintore.



Nel corso dell’attività investigativa è poi emerso che la responsabilità non si limita a quel singolo episodio. Il 26enne, secondo quanto ricostruito dai militari, avrebbe quindi confessato anche altri sei furti analoghi verificatisi nel centro storico veneziano a partire dal mese di ottobre, tutti commessi con lo stesso modus operandi.



Il provvedimento assunto dai Carabinieri è una denuncia in stato di libertà: il giovane non è quindi stato arrestato in flagranza ma segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato in esercizi commerciali. Le indagini, coordinate dal Comando Provinciale di Venezia, rimangono aperte per eventuali approfondimenti e per verificare il coinvolgimento del denunciato in altri episodi simili.



L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma verso i reati contro il patrimonio nella città lagunare, con particolare riferimento alle tecniche che consentono di accedere rapidamente ai locali commerciali durante le ore di minor affluenza. L’intensificazione delle pattuglie nelle fasce orarie serali e notturne è stata disposta proprio per limitare il fenomeno e garantire una più efficace risposta immediata alle segnalazioni dei cittadini.