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HomenotizieSuv travolge la folla a North Hollywood: tre morti, tre feriti gravi

Suv travolge la folla a North Hollywood: tre morti, tre feriti gravi

A Los Angeles un suv ha investito la folla vicino alla stazione metro di North Hollywood: tre persone sono morte e tre lottano tra la vita e la morte.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Tre persone sono morte e altre tre sono ricoverate in condizioni critiche dopo che un suv ha investito la folla nei pressi della stazione della metropolitana di North Hollywood, a Los Angeles. L’episodio è stato riportato da Reuters l’11 novembre 2026.

La polizia di Los Angeles ha avviato l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto. I filmati diffusi online mostrano il veicolo fermo sul marciapiede accanto a tende allestite da venditori ambulanti.

Nei video si vedono soccorritori intenti a prestare aiuto ai feriti e il trasferimento di almeno una persona su una barella verso un’ambulanza. Le autorità locali non hanno fornito ulteriori dettagli su eventuali arresti o sulle cause dell’incidente.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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