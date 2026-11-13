Suv travolge la folla a North Hollywood: tre morti, tre feriti gravi

Tre persone sono morte e altre tre sono ricoverate in condizioni critiche dopo che un suv ha investito la folla nei pressi della stazione della metropolitana di North Hollywood, a Los Angeles. L’episodio è stato riportato da Reuters l’11 novembre 2026.

La polizia di Los Angeles ha avviato l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’accaduto. I filmati diffusi online mostrano il veicolo fermo sul marciapiede accanto a tende allestite da venditori ambulanti.

Nei video si vedono soccorritori intenti a prestare aiuto ai feriti e il trasferimento di almeno una persona su una barella verso un’ambulanza. Le autorità locali non hanno fornito ulteriori dettagli su eventuali arresti o sulle cause dell’incidente.