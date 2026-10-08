“Le mie osservazioni su turismo ciclabile e trasporti a Venezia (mai risposto nessuno)”. La lettera

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Buongiorno,

ho letto la lettera a proposito della gestione biglietti, app e altro sui trasporti ACTV, invio quanto scrissi allora all ente turismo senza avere mai nessun riscontro.

Grazie.

Mauro e amici di Bologna

Buongiorno,

mi chiamo Mauro e insieme ad altri amici abbiamo deciso di percorrere in bicicletta le Isole di Pellestrina, Santa Maria, Alberoni, Lido e Cavallino Treporti facendo base a Chioggia e con la precisa idea di neanche sfiorare Venezia, Burano etc.

Ci sia concesso esprimere parecchie riserve su come viene gestita, attraverso l’App, la prenotazione dei posti bici sui battelli e così per ogni imbarco andata e ritorno.

Pur avendo attraversato i vari punti anche se l’app ci diceva che il numero bici prenotate era superiore a quante ne dovevamo prenotare noi (4) la sorpresa era che in nessun caso saliva o salivano biciclette teoricamente prenotate.

Tutto cio’ ci sembra un evidente messaggio che il Turismo in bici non e’ … del tutto gradito, o quantomeno non interessa incentivarlo.

Poi, girando per Chioggia a piedi siam rimasti basiti, almeno noi che veniamo da un Capoluogo di Provincia (Bologna) sulla quantità di bici elettriche che circolano in città, per niente sotto controllo e che sfrecciano a velocita’ FOLLI!!! Secondo noi due tre volte il limite consentito, per non parlare della sera dove chi scrive non ha visto una luce accesa quale accessorio di questi “motorini”.

Bici per Turismo? Anche no’… Deregulation totale sulle bici dei residenti? Anche sì. E poi… vedere ragazzini di 8 anni pedalare già con l’elettrica mette anche tristezza.

Questo e’ il mio e nostro pensiero, il pensiero di turisti in bicicletta che vengono da fuori. Grazie della lettura e

BUONA ESTATE 2026. (la lettera è stata inviata ai pubblici uffici qualche tempo fa, ndr).

Elena, Deborah Andrea e Mauro