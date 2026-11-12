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Smolensk, drone colpisce un palazzo dopo interferenze elettroniche: esplosioni segnalate anche a Tver

11/11/2026 — Attacco notturno attribuito a Kiev: un drone ha colpito un edificio a più piani nella regione di Smolensk dopo l’attivazione di sistemi di guerra elettronica; esplosioni a Tver e altre città.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Nella notte dell’11 novembre 2026 un drone ha colpito un edificio a più piani nella regione di Smolensk. Secondo le ricostruzioni, l’impatto è avvenuto in seguito all’attivazione di sistemi di guerra elettronica.

L’attacco è stato attribuito a Kiev e un filmato circolato sui social ha rilanciato la notizia. Nella didascalia del filmato è contenuta la frase: “Oltre 500 droni buoni sono volati in territorio russo”.

Parallelamente, sono state segnalate forti esplosioni nella città di Tver e in altre località. Le comunicazioni ufficiali sulle conseguenze dell’impatto e sulle eventuali vittime non sono riportate nel materiale disponibile.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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