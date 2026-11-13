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Drone riprende la piena del Magra tra Albiano e Santo Stefano di Magra

Drone riprende la piena del fiume Magra tra Albiano Magra (Massa-Carrara) e Santo Stefano di Magra (La Spezia) nel pomeriggio del 12 novembre, con maltempo in Liguria e Toscana.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Un drone ha documentato nel pomeriggio di giovedì 12 novembre la piena del fiume Magra, evidenziando l’innalzamento delle acque tra Albiano Magra, in provincia di Massa-Carrara, e Santo Stefano di Magra, in provincia della Spezia.

Le riprese mostrano il corso del fiume significativamente ingrossato lungo il tratto che separa le due località. Le immagini sono arrivate nel contesto dell’ondata di maltempo che interessa Liguria e Toscana.

I territori citati ricadono nelle province di Massa-Carrara e La Spezia, dove il livello del Magra è stato rilevato in aumento nel corso del pomeriggio del 12 novembre.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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