Venezia è molte cose, ma è anche inaccessibilità e insensibilità. La lettera di oggi

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Buongiorno Redazione de La Voce di Venezia,

faccio seguito alla segnalazione inviata oggi e vi inoltro direttamente un articolo completo, scritto in prima persona e centrato sull’esperienza concreta vissuta a San Marco.

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SONO ENTRATO A SAN MARCO. POI IL PERCORSO ACCESSIBILE SI È FERMATO

Essere riuscito a entrare nella Basilica di San Marco mi ha fatto piacere. Ed è proprio per questo che la delusione è arrivata dopo.

Oggi, 1 ottobre 2026, sono a Venezia con mia moglie. Sono arrivato da Milano con la mia carrozzina elettronica per vivere una giornata da visitatore, non per cercare problemi. Eppure, nel giro di poche ore, tre episodi mi hanno costretto a riflettere sul significato concreto della parola “accessibilità”.

Il primo è avvenuto sul vaporetto. Una persona, vedendomi salire, ha richiamato l’attenzione degli altri dicendo: «Attenzione, è un invalido». Non posso sapere quale fosse la sua intenzione. Quello che posso raccontare è l’effetto di quella frase: per un momento non ero semplicemente un uomo che stava salendo su un mezzo pubblico. Ero diventato una definizione.

Poi siamo arrivati in Piazza San Marco.

All’ingresso della Basilica mi è stata chiesta una documentazione che attestasse la disabilità. Poco dopo la stessa richiesta si è ripetuta quando abbiamo cercato di proseguire verso il Museo di San Marco, la Loggia dei Cavalli e la terrazza.

La Basilica, però, era accessibile. Sono entrato e ho potuto visitarla in carrozzina. È importante specificarlo, perché non voglio costruire una denuncia su un’affermazione inesatta.

Il punto è un altro: l’accessibilità, per la mia esperienza, finiva sostanzialmente lì.

Quando il percorso culturale proseguiva verso gli altri ambienti, io non potevo seguirlo nello stesso modo. Questa differenza può sembrare piccola se la si osserva da fuori. Per chi usa una carrozzina, invece, è enorme.

Entrare non significa necessariamente poter visitare.

Una città come Venezia affronta difficoltà strutturali che nessuno può ignorare. Ponti, edifici storici, vincoli architettonici: sarebbe superficiale far finta che non esistano. Ma proprio perché Venezia è complessa e accoglie visitatori da tutto il mondo, penso che la misura dell’accessibilità debba essere ancora più precisa.

Bisogna distinguere tra il poter superare una soglia e il poter vivere un intero percorso. Bisogna spiegare chiaramente dove una persona può arrivare, quali alternative esistono e dove, invece, l’esperienza si interrompe.

C’è poi il tema del linguaggio. Una rampa può abbattere un gradino, ma una parola può ricreare una distanza. Essere chiamato pubblicamente “un invalido” significa essere nominato attraverso una condizione prima ancora che come persona.

Non racconto questi fatti per ottenere compassione. La mia autobiografia, «La Voce del Silenzio – Quello che le parole non dicono», nasce anche dall’esigenza opposta: raccontare una vita senza ridurla alla condizione fisica.

Oggi Venezia mi ha offerto una fotografia molto concreta di questa contraddizione.

Sono entrato nella Basilica di San Marco. Ho potuto guardare ciò che avevo davanti. Poi ho visto il percorso continuare oltre un punto nel quale io non potevo proseguire allo stesso modo.

L’accessibilità vera, forse, si misura proprio lì: non soltanto nel luogo in cui una persona riesce a entrare, ma nel momento in cui tutti gli altri continuano e lei no.

Allego una fotografia scattata oggi all’interno della Basilica di San Marco, che documenta il mio accesso alla chiesa. Le altre immagini della giornata sono già nel messaggio precedente.

Massimo Lorusso Autore di

«La Voce del Silenzio – Quello che le parole non dicono»