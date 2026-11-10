Jannik Sinner, fisioterapia e gossip: la modella Greta Galassi avrebbe rubato il suo cuore

Un video pubblicato da Laila Hasanovic per Halloween ha riaperto il filone di indiscrezioni sulla presunta crisi con Jannik Sinner, e nel giro di poche ore ha fatto circolare anche il nome di una possibile nuova fiamma del tennista. Tra commenti e speculazioni i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.

Nel clip, la modella danese si mostra truccata da vampira: abito nero, dettagli di make-up marcato, sangue finto e una croce al collo. A far discutere è stata però la colonna sonora scelta per il montaggio, un breve interlude di Kylie Cantrall il cui testo, riproposto da Hasanovic, è stato interpretato da molti follower come un’allusione a un tradimento.



Il post ha scatenato reazioni e interpretazioni sui social. Alcuni utenti hanno letto nelle parole della canzone una frecciata rivolta al campione altoatesino, visto che i due non appaiono insieme in pubblico da diverse settimane. Storicamente riservati, finora Sinner e Hasanovic non avevano dato il minimo segnale di tensione; la distanza recente ha però alimentato sospetti e attenzioni dei media.

A dare ulteriore spinta al gossip è la circolazione del nome di Greta Galassi. La giovane figura — descritta come pallavolista ed ex partecipante a concorsi di bellezza — è finita al centro delle chiacchiere per alcuni presunti contatti con il tennista. Diverse fonti di social media segnano un possibile scambio di messaggi tra i due, ma non esiste alcuna conferma ufficiale né dichiarazioni da parte dei protagonisti.



Un elemento che ha fatto parlare è il rapporto pubblico tra i profili Instagram dei due: Greta segue Jannik, mentre il tennista non figura tra i suoi follower. Un dettaglio che in assenza di spiegazioni ufficiali ha contribuito ad alimentare le speculazioni online, dove la pressione sulle vicende private di personaggi noti rimane alta.

Anche l’assenza di riferimenti affettivi nell’ultima intervista rilasciata da Sinner ha sollevato commenti. Nella conversazione con la stampa il tennista si è concentrato su tennis, famiglia e interessi personali senza accennare alla relazione, una scelta letta da qualcuno come un segnale di cambiamento.



Dal punto di vista logistico, i due risultano distanti: Sinner si trova nel Principato di Monaco e sta lavorando sul rientro in campo dopo un problema al ginocchio; Hasanovic ha invece fatto ritorno in Danimarca, suo paese d’origine. Questa lontananza, unita all’assenza di apparizioni pubbliche insieme, ha contribuito a dare corpo ai rumors.



La liaison tra i due, iniziata circa un anno fa, era stata mantenuta in gran parte fuori dalla luce dei riflettori. Fino a poche settimane fa non era raro vedere i paparazzi cogliere momenti di tenerezza tra i due; ora invece la sequenza di episodi social e la scarsa visibilità pubblica della coppia hanno aperto una nuova fase di domande e congetture.



Al momento non sono arrivate né conferme ufficiali né chiarimenti da parte di Hasanovic, Sinner o dei loro entourage. L’unico fatto documentato resta la presenza dei post e delle interazioni sui social, che hanno innescato la discussione pubblica.

Laila è tornata in Danimarca, mentre Sinner si trova nel Principato di Monaco, concentrato sulla preparazione del ritorno in campo dopo il problema al ginocchio.