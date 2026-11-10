Truffe agli anziani, la Polfer blocca i ladri alla stazione di Venezia Mestre

La Polizia Ferroviaria del Veneto ha intensificato i controlli ed è riuscita a intercettare, alla stazione di Venezia Mestre, dieci persone ritenute coinvolte in truffe ai danni di anziani. In diversi casi gli agenti hanno recuperato denaro e gioielli sottratti alle vittime prima che i presunti responsabili potessero allontanarsi in treno.



Il meccanismo messo in atto dai truffatori segue spesso lo stesso schema. Al telefono la vittima riceve la notizia di un familiare «coinvolto» in un problema grave, dalla rapina all’implicazione in un reato. La comunicazione è costruita per suscitare panico e urgenza, spiegano gli investigatori.

A quel punto arriva il pretesto per impadronirsi dei beni: soldi, oro, anelli devono essere «verificati», viene detto, per escludere collegamenti con l’ipotetico reato. La persona contattata, convinta di collaborare con le forze dell’ordine, raccoglie l’oro e i contanti dalla propria abitazione e li consegna a un incaricato che si presenta poco dopo.



La fase conclusiva del copione è la fuga. I presunti autori, spesso raggiunti in taxi, si dirigono in fretta verso la stazione ferroviaria e tentano di allontanarsi a bordo di convogli regionali o ad alta velocità, con destinazioni che in numerose circostanze risultano essere il Centro e il Sud Italia.



Per la Polfer la sfida è trasformare in pochi minuti una descrizione sommaria in un’identità verificabile tra migliaia di viaggiatori. Gli interventi a Venezia Mestre hanno dimostrato come, partendo da elementi minimi — un capo di abbigliamento, l’ora di arrivo, il taxi impiegato — gli operatori possano ricostruire rapidamente gli spostamenti e risalire ai sospetti.



Strumenti decisivi nelle operazioni sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza e il costante scambio informativo con gli altri uffici di polizia e le forze territoriali intervenute sul luogo della truffa. Grazie a queste attività, gli agenti hanno recuperato refurtiva anche dopo che i truffatori hanno cercato di cambiare aspetto o nascondere gli oggetti.



La merce recuperata è stata rinvenuta in vari modi: addosso ai sospetti, in bagagli oppure occultata in oggetti di uso comune, come torce elettriche o confezioni di salviette umidificate. In molti casi i monili recuperati sono stati riconosciuti e restituiti agli anziani proprietari.



La restituzione dei gioielli — spesso piccoli pezzi dal valore affettivo come fedi nuziali, collane o anelli — è stata descritta come un momento carico di commozione. Sono emerse immagini di abbracci e ringraziamenti, quando gli oggetti riconsegnati risultavano essere legati alla storia familiare delle vittime.



Nel complesso, la Polizia Ferroviaria per il Veneto, in un arco di quattro mesi, ha individuato, denunciato o arrestato dieci soggetti nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe agli anziani. Le operazioni hanno permesso anche di evitare che la refurtiva venisse dispersa sul territorio.



Le indagini si sono concentrate sulla tempestività dell’intervento in stazione, dove ogni minuto può essere decisivo per intercettare chi tenta la fuga. L’efficacia dell’azione è stata attribuita alla capacità di integrare informazioni raccolte sul posto con le registrazioni delle telecamere e con il coordinamento con le pattuglie intervenute nelle abitazioni.