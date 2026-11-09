Sinner annuncia pausa fino al 2027: “Il corpo comanda, bisogna ascoltarlo”

Jannik Sinner ha deciso di interrompere la stagione per ascoltare il proprio corpo e recuperare da un problema al ginocchio che gli ha imposto rinunce pesanti: niente Canada, Cincinnati, New York, tappe asiatiche e nemmeno le ATP Finals di Torino. L’annuncio, accompagnato sui social da messaggi come “I’m not ready” e “See you in 2027”, chiude un periodo in cui lo sloveno naturalizzato italiano — numero uno del mondo — ha dovuto ripensare la propria routine.

La sua ultima vittoria in uno Slam risale al 12 luglio a Wimbledon, dove ha conquistato il secondo titolo consecutivo battendo Alexander Zverev in finale. Nel corso della stagione aveva disputato 47 incontri perdendone solo tre e infliggendo sconfitte a giocatori come Carlos Alcaraz, Frances Tiafoe, Daniil Medvedev e Rafael Jódar.

L’intervista con Emanuela Audisio, iniziata in agosto e conclusasi a ottobre quando Sinner ha annunciato la pausa, ricostruisce le settimane successive all’infortunio: il 28 maggio, al Roland Garros, il tennista si è sentito male durante il match contro Juan Manuel Cerundolo. Da allora la sua attività agonistica si è ridotta a pochi contenuti social e a una presenza mediatica limitata, ma non a inattività: Sinner racconta di aver continuato a lavorare in palestra, in campo e con i fisioterapisti, definendo la pazienza come parola chiave per questo momento.

Sinner ha spiegato che l’esperienza lo ha portato a misurare la vita anche oltre il rettangolo di gioco, “23,77 per 10,97 metri” il riferimento alle dimensioni del campo. Durante la pausa è andato a Monza per la Formula 1, a Milano per una sfilata Gucci, ha giocato alla PlayStation e ha cominciato a leggere I Kill di Giorgio Faletti. Pur lontano dai campi, assicura di non essere stato inattivo.

Sul tema infortuni e gestione del calendario il campione ha sottolineato che fanno parte dello sport e che serve una visione a lungo termine: la preparazione è ciò che conta, la fortuna può aiutare a vincere un punto ma non un match. Riferendosi ai casi di giovani che emergono precocemente — come la 16enne Kristina Liutova, vincitrice di un WTA 250 a Memphis dopo le qualificazioni — Sinner difende la possibilità per i teenager di vivere esperienze intense: lo sport, secondo lui, offre opportunità che in altri ambiti vengono negate dall’età.

Sinner parla anche di rapporti con i coetanei dello sport e della velocità: con il pilota Kimi Antonelli, più giovane di cinque anni, scambia consigli sulla gestione delle relazioni e delle situazioni; ha infine ottenuto la patente per la moto. Rifiuta l’idea di scambiare uno Slam con una vittoria in Formula 1 e difende la specificità delle diverse carriere sportive.

Nel racconto personale emergono la famiglia e scelte difficili. Se potesse cancellare un giorno, Sinner rimuoverebbe il ricordo della partenza da casa a 13 anni e mezzo, il dolore della separazione dal padre a Milano. Pur ammettendo la sofferenza, riconosce che quella decisione gli ha imposto responsabilità che hanno contribuito alla sua crescita. Tra i ricordi da rivivere cita la semplicità di una domenica d’inverno sulle Dolomiti con gli amici e momenti trascorsi con la famiglia, oltre a una giornata in go-kart vicino a Cuneo con Antonio Giovinazzi e Giulio Ciccone.

Sinner affronta anche il tema dell’immagine pubblica: si dichiara affine al marchio Gucci per la semplicità e l’eleganza dei capi, non si considera esibizionista e beve molto raramente alcolici, al massimo un po’ di champagne o del vino bianco. Al momento non ha intenzione di scrivere un’autobiografia; preferisce concentrarsi sul proseguimento della carriera agonistica e spera di tornare a giocare il prima possibile.

Nonostante la pausa, il campione non abbandona completamente il calendario: sarà al via del Six Kings Slam a Riyadh e risulta iscritto al One Point Slam, in programma il 13 gennaio durante la settimana di apertura dell’Australian Open. Fino a quel momento la sua assenza rimarrà tema dei tavoli di conferenza stampa, delle classifiche che proseguiranno senza di lui e delle vittorie altrui annotate con la postilla che Sinner non era in campo.