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US Open, Zverev agli ottavi: ora sfida con l’azzurro Darderi. Fuori Cobolli e Fritz

Alex Zverev supera Aleandro Tabilo e vola agli ottavi degli US Open 2026, dove incontrerà Luciano Darderi. Sorprese del turno: eliminati Flavio Cobolli e Taylor Fritz.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
campo da tennis con racchetta (repertorio)

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Alex Zverev ha raggiunto gli ottavi di finale degli US Open 2026 battendo il cileno Aleandro Tabilo nel match del terzo turno disputato il 6 settembre. Il numero 1 del seeding si è imposto in tre set, con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-2), 6-2, in 2 ore e 26 minuti.

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Al prossimo turno Zverev affronterà l’italiano Luciano Darderi, testa di serie numero 21 e ultimo azzurro rimasto nel tabellone. Darderi ha superato l’australiano Dane Sweeney con il risultato di 6-4, 6-3, 6-3.

La giornata ha registrato anche due eliminazioni a sorpresa tra le teste di serie. Flavio Cobolli, quinto favorito del torneo, è stato battuto dal belga Alex Blockx: 6-7 (4-7), 6-3, 6-0, 6-3.

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Out anche lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 9. Fritz è stato rimontato dall’argentino Francisco Cerúndolo, numero 24 del main draw, che ha vinto in cinque set dopo 3 ore e 40 minuti con lo score di 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

( aggiornato il
Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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