Mattarella: l’attaccamento alle proprie radici non ostacola l’integrazione

ROMA — Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riaffermato che la tutela delle identità culturali non rappresenta un ostacolo all’integrazione nella società ospitante.

Nel corso dell’incontro con il presidente albanese Bajram Begaj e una delegazione di sindaci dei comuni italiani con comunità arbëreshë, Mattarella ha indicato le comunità arbëreshë come una delle espressioni più significative di amicizia tra i popoli, sottolineandone la storia di accoglienza e integrazione di pieno successo.

Secondo il capo dello Stato, l’attaccamento alla cultura, alle radici e alla lingua propria “non pregiudicano affatto l’integrazione” e anzi contribuiscono in modo fecondo allo sviluppo della comunità che accoglie.