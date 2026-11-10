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HomenotizieMattarella: l’attaccamento alle proprie radici non ostacola l’integrazione

Mattarella: l’attaccamento alle proprie radici non ostacola l’integrazione

A Roma il 9 novembre 2026 Sergio Mattarella, incontrando il presidente albanese Bajram Begaj e sindaci arbëreshë, ha detto che l’attaccamento culturale non pregiudica l’integrazione.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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ROMA — Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha riaffermato che la tutela delle identità culturali non rappresenta un ostacolo all’integrazione nella società ospitante.

Nel corso dell’incontro con il presidente albanese Bajram Begaj e una delegazione di sindaci dei comuni italiani con comunità arbëreshë, Mattarella ha indicato le comunità arbëreshë come una delle espressioni più significative di amicizia tra i popoli, sottolineandone la storia di accoglienza e integrazione di pieno successo.

Secondo il capo dello Stato, l’attaccamento alla cultura, alle radici e alla lingua propria “non pregiudicano affatto l’integrazione” e anzi contribuiscono in modo fecondo allo sviluppo della comunità che accoglie.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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