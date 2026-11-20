James Taylor arriverà a Venezia la prossima estate per un concerto in Piazza San Marco il 26 giugno 2027. L’appuntamento porta in Laguna uno dei nomi più noti della canzone americana, accompagnato dalla sua All‑Star Band.



L’evento è organizzato da Veneto Jazz e Vigna PR, in collaborazione con la Città di Venezia e Vela. Si inserisce in una serie di date che trasformeranno la piazza in un palcoscenico nel cuore della città: il 25 giugno è previsto il concerto dei Simply Red, mentre Claudio Baglioni si esibirà nella stessa cornice il 28 e il 29 giugno.



Taylor porta con sé un repertorio che ha segnato diverse generazioni. Attivo da oltre cinquant’anni, il cantautore è noto per brani che hanno fatto la storia della musica pop e folk statunitense, con una scrittura dichiaratamente intima e vocata al racconto delle emozioni.



La sua carriera professionale ebbe i primi importanti riscontri alla fine degli anni Sessanta, quando fu messo sotto contratto dalla Apple Records dei Beatles. Il successo internazionale arrivò nei primi anni Settanta, con l’album Sweet Baby James e singoli come Fire and Rain che lo imposero al grande pubblico.



Tra i brani che il pubblico continua ad associare al suo nome figurano Carolina in My Mind, You’ve Got a Friend, Shower the People, Handy Man e How Sweet It Is. Canzoni che, nel corso dei decenni, hanno consolidato la sua immagine di interprete e autore di largo seguito.



I numeri della carriera di Taylor parlano di oltre cento milioni di dischi venduti e di riconoscimenti istituzionali e artistici di primo piano. Tra i premi e gli onori raccolti figurano diversi Grammy Award, l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, oltre ai Kennedy Center Honors e alla Presidential Medal of Freedom.



Per le esibizioni dal vivo, Taylor è affiancato dalla sua All‑Star Band, formazione composta da musicisti esperti che contribuiscono ad arricchire i suoi concerti con arrangiamenti curati. La band accompagna l’artista nel mantenere il carattere intimo e diretto delle sue performance anche in contesti di grande affluenza come la piazza veneziana.



Radio Capital è stata indicata come radio ufficiale del tour, a conferma della risonanza nazionale dell’evento. L’organizzazione degli spettacoli in piazza è parte di un progetto che intende coniugare la vocazione turistica e culturale di Venezia con appuntamenti musicali di respiro internazionale.



L’annuncio ufficiale arriva dalle stesse organizzazioni promosse sul territorio, che sottolineano la centralità della piazza come luogo di incontro e condivisione attraverso la musica. Il calendario estivo, con nomi internazionali e italiani, conferma la scelta di utilizzare luoghi simbolo della città per rassegne di rilievo.

I biglietti saranno disponibili in vendita generale su TicketOne dalle ore 11 di lunedì 23 novembre.