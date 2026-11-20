È morto oggi, 19 novembre 2026, Corrado Augias. Aveva 91 anni. Giornalista, scrittore e divulgatore, Augias è stato figura riconoscibile nei media e nella cultura italiana per il suo modo misurato di raccontare e indagare.

A Repubblica ha attraversato ruoli diversi: tra i fondatori, corrispondente, editorialista e curatore della rubrica delle lettere che metteva in dialogo lettori e giornale. Si considerava da sempre allievo di Eugenio Scalfari e riconosceva in lui genio e leadership fin dalla nascita del quotidiano.

Il suo stile si basava su ascolto, rispetto e misura, qualità che accompagnavano ogni sua attività — dal giornalismo alla scrittura, dalla conduzione televisiva alla divulgazione. Nella sua attività pubblica ha sempre cercato di andare oltre la superficie, approfondendo i temi e opponendosi all’effimero.

Augias ha coltivato una visione culturale di sinistra, alimentata da libri e musica, e si è sempre definito un “scrittore civile”: nella sua prosa si ritrovavano echi di figure come Giorgio Bocca e richiami a toni che ricordavano Calamandrei e Luigi Salvatorelli. Difendeva un giornalismo che apre i casi e cerca il deposito di significato insito nelle vicende quotidiane.

Le città hanno avuto un ruolo importante nella sua vita: New York lo ha affascinato ma lasciato come ospite, Parigi lo ha sedotto e lo richiamava spesso, mentre Roma lo ha definitivamente segnato fino alla residenza ai Parioli evocata nei suoi ricordi. Sul piano televisivo è noto anche il progetto “Babele” e le sue lezioni all’Auditorium di Roma, dove l’attenzione ai particolari serviva a spiegare questioni più vaste.

La sua famiglia ha espresso il cordoglio: Natalia Augias ha detto di aver rincorso per anni gli abbracci del padre e di averli ricevuti tutti in questo momento.

Augias lascia un’eredità fatta di rigore, curiosità intellettuale e di un modo di fare giornalismo radicato in principi che lo portarono a raccontare l’Italia con compassione e senso civico.