Al Senato è emersa una spaccatura nella maggioranza sul dl scuola. L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia sui testi in formato digitale è stato approvato, con il voto favorevole di Azione e anche grazie ad assenze tra i banchi di sinistra.

Forza Italia ha votato contro la proposta. Il ministro Valditara non era presente in aula durante le votazioni.

Arianna Meloni, commentando l’esito, ha detto: “Dispiaciuti ma non è una sfiducia”.

La votazione ha provocato divisioni nello schieramento di centrodestra, con i voti e le assenze che hanno determinato l’esito dell’emendamento.