Simply Red in concerto in Piazza San Marco a giugno 2027

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I Simply Red saranno in concerto in Piazza San Marco il 25 giugno 2027 per aprire in Italia le date del “Summer Funk ’27 Tour”. L’esibizione è inserita nella XIX edizione del Venezia Jazz Festival e segna il ritorno della band guidata da Mick Hucknall in uno dei palcoscenici all’aperto più iconici d’Europa.



L’evento è organizzato da Veneto Jazz e Vigna PR, in collaborazione con la Città di Venezia e Vela. La scelta di Piazza San Marco come location è stata sottolineata dalle istituzioni locali come un’occasione per coniugare grandi nomi della musica internazionale con il patrimonio artistico e la vita cittadina.

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«Piazza San Marco torna a essere il grande palcoscenico della musica internazionale e lo fa con un gruppo come i Simply Red, che da oltre quarant’anni accompagna generazioni di ascoltatori in tutto il mondo», ha dichiarato il sindaco di Venezia, Simone Venturini, ricordando il valore dell’evento per la città e la sua capacità di attrarre pubblico straniero e offrire momenti di partecipazione alla comunità locale.



La tournée estiva dei Simply Red seguirà il tour da headliner annunciato per il 2027 nel Regno Unito e in Europa, con tappe in alcune location storiche. La band promette uno spettacolo all’insegna dell’energia e del divertimento: il set comprenderà i brani che hanno segnato la carriera del gruppo, da successi dal ritmo funk come Something Got Me Started fino a classici soul come Money’s Too Tight (To Mention) e la celebre Fairground.



A guidare il gruppo sul palco sarà Mick Hucknall, la voce storica dei Simply Red. «Non vediamo l’ora di tornare in tour nell’estate del 2027 per esibirci in alcune incredibili venue storiche nel Regno Unito e in Europa. Potete aspettarvi un set pieno dei successi più coinvolgenti dei Simply Red, per alzarvi in piedi e divertirvi sotto il sole con amici e famiglia», ha detto Hucknall alla presentazione del tour.



Accanto a Hucknall, la formazione che salirà sul palco include Ian Kirkham (sax, EWI, ottoni), Kenji Suzuki (chitarra), Kevin Robinson (tromba, fiati, percussioni), Roman Roth (batteria), Gary Sanctuary (tastiere) e Orefo Orakwue (basso). Si tratta di musicisti che fanno parte della compagine con cui la band ha costruito il suo suono negli ultimi anni.



Il tour arriva dopo le celebrazioni per i quaranta anni dei Simply Red nel 2025. Le date recenti hanno registrato il tutto esaurito in quasi cinquanta location tra Regno Unito, Europa e America Latina. Quegli spettacoli sono stati documentati in un album dal vivo, in un film e in un box set intitolato Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago, che raccoglie esibizioni energiche e ballad più intime.



La carriera dei Simply Red vanta numeri significativi: cinque album al primo posto in classifica nel Regno Unito, un singolo al #1 e altri nove brani in Top 10. Tra i riconoscimenti, la band ha ottenuto tre BRIT Awards, due Ivor Novello Awards e il MOBO Award for Outstanding Achievement; in Nord America ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100 in due occasioni e collezionato diverse certificazioni di platino, oltre a tre nomination ai Grammy.



Radio Montecarlo è la radio ufficiale del tour e offrirà una prevendita esclusiva: la presale sarà attiva dalle ore 10.00 del 23 settembre alle ore 22.00 del 24 settembre, previa registrazione su radiomontecarlo.net.

La vendita generale online partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 25 settembre. Biglietti a partire da € 86,00 + diritti di prevendita.