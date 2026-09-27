Simply Red in Piazza San Marco: oltre 3.000 biglietti venduti nel primo giorno di prevendita

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In meno di 24 ore dalla apertura della prevendita generale sono stati staccati oltre 3.000 biglietti per il concerto dei Simply Red in programma a Venezia il 25 giugno 2027: più del 70% della capienza prevista per la serata in Piazza San Marco. I numeri emergono dal comunicato diffuso dagli organizzatori e tracciano, a nove mesi dall’evento, un quadro di forte interesse per la data veneta.



L’appuntamento fa parte del Venezia Jazz Festival, giunto alla sua XIX edizione, e rientra nel “Summer Funk ’27 Tour” della band britannica, che celebra oltre quarant’anni di attività. L’iniziativa è promossa da Veneto Jazz e Vigna PR, con il coinvolgimento della Città di Venezia e di Vela come partner locali.

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La provenienza degli acquirenti conferma il profilo internazionale dell’evento: secondo il comunicato, metà dei biglietti venduti è andata a spettatori dall’estero. In testa figura il Regno Unito, seguito da Germania, Austria e Francia; quindi la Penisola Iberica, i Paesi del Benelux, la Scandinavia, l’Europa centro‑orientale, la Turchia e altre nazioni europee.



L’organizzazione evidenzia il potenziale richiamo turistico della serata, che unisce l’ambientazione in una delle piazze più note al mondo alla presenza di un gruppo di rilievo nel panorama pop‑soul. Per il festival veneziano si tratta di un colpo d’occhio sulla capacità di attrazione internazionale e sul calendario di eventi estivi della città.

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Sul fronte economico e logistico, il rapido esaurimento parziale dei posti alle prime battute della prevendita pone l’accento sulle esigenze di gestione di un concerto in uno spazio centrale e delicato come Piazza San Marco. La collaborazione tra promoter, amministrazione comunale e altri soggetti coinvolti mira a coordinare aspetti tecnici e di tutela del luogo, elementi centrali per eventi in contesti urbani e storicamente sensibili.



I biglietti sono in prevendita su Ticketone a partire da €86,00 più diritti di prevendita. Radio Montecarlo figura come radio ufficiale del tour, ruolo che affianca i partner istituzionali e organizzativi dell’iniziativa.