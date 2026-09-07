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ITFF 2026: presentata a Venezia l’anteprima della 15ª edizione, premi a Regione Lazio e Katherine Kelly Lang

All’International Tour Film Fest presentazione a Venezia e anteprima della 15ª edizione a Civitavecchia (7-11 ottobre 2026). Ingresso

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
Venezia ITFF Venice award - da sinistra il direttore artistico Antonio Flamini, Franco Mariotti e Donato Ciociola - La presentazione all'Italian Pavillon del Lido di Venezia
Venezia ITFF Venice award - da sinistra il direttore artistico Antonio Flamini, Franco Mariotti e Donato Ciociola - La presentazione all'Italian Pavillon del Lido di Venezia

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L’International Tour Film Fest ha scelto Venezia per la sua presentazione ufficiale: l’appuntamento si è svolto all’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior durante la 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, dove sono stati consegnati gli ITFF Venice Award e svelata la programmazione della quindicesima edizione, in programma a Civitavecchia dal 7 all’11 ottobre 2026 con ingresso gratuito.


L’iniziativa conferma l’orientamento internazionale della manifestazione, che mette in relazione cinema, turismo e identità culturali attraverso proiezioni, incontri professionali e collaborazioni istituzionali. La presentazione veneziana ha voluto sottolineare questa vocazione, portando l’attenzione su Civitavecchia come piazza di confronto fra linguaggi audiovisivi e pubblico.

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A illustrare il progetto è stato il direttore artistico Antonio Flamini; il presidente Piero Pacchiarotti era assente per motivi giustificati. Flamini ha richiamato lo sviluppo del festival e il ruolo centrale che la città del porto riveste nel dialogo fra territori e produzione cinematografica.


Due i riconoscimenti consegnati durante l’evento: un ITFF Venice Award alla Regione Lazio e uno all’attrice statunitense Katherine Kelly Lang, nota al grande pubblico come Brooke Logan di Beautiful. L’attrice era a Venezia per presentare il nuovo film che uscirà in Italia a novembre, intitolato La mia storia con te.

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All’incontro hanno partecipato esponenti del mondo del cinema e della critica. Tra gli intervenuti figurano Franco Mariotti del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), i direttori di festival italiani — Maddalena Mayneri di Cortinametraggio, Nicola Timpone di Marateale e Donato Ciociola di Cinecibo — oltre alla regista Manuela Del Zompo e alla produttrice Maria Guerriero.


I numeri presentati per la 15ª edizione segnano un nuovo record: sono arrivate 536 opere da 73 Paesi. Di queste, 120 titoli saranno proiettati in concorso provenienti da 38 nazioni, indicazione della capacità dell’ITFF di intercettare tendenze cinematografiche e contaminazioni culturali su scala globale.

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Il festival si aprirà con Francesca e Giovanni, film diretto da Simona e Ricky Tognazzi. Alla serata inaugurale saranno presenti i registi e il protagonista Primo Reggiani, insieme ad altri ospiti che animeranno il palinsesto di incontri e proiezioni.


Nel cartellone è prevista anche la proiezione di Non è la fine del mondo, opera diretta da Valentina Zanella con un cast che comprende Paolo Ruffini, Barbara Bouchet e Ivana Lotito. Le scelte di programmazione mirano a offrire un equilibrio tra autorialità e opere di più ampio respiro popolare.


Particolare attenzione sarà riservata al pubblico scolastico: sono state programmate tre matinée dedicate agli studenti. È inoltre prevista una sezione in concorso focalizzata sulla Costituzione italiana, il cui esito sarà seguito da un premio finale assegnato dagli stessi ragazzi, a conferma della vocazione educativa e partecipativa del festival.


Le proiezioni e gli eventi si svolgeranno in diverse sedi cittadine. Tra le location di rilievo è stato indicato il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, istituto del Ministero della Cultura sotto la Direzione regionale Musei nazionali Lazio, che ospiterà alcune delle iniziative più importanti.


L’organizzazione dell’evento è a cura dell’Associazione Culturale CivitaFilm. La realizzazione si avvale del supporto di istituzioni pubbliche e partner culturali: Comune di Civitavecchia, Regione Lazio, Lazio Crea, Ministero della Cultura e Cinetour garantiscono il sostegno operativo e logistico necessario alla manifestazione.


Tra gli sponsor che sostengono l’ITFF figurano realtà private di rilievo, tra cui Enel, Leonori Auto Spa e il ristorante storico Esterina.

( aggiornato il
Mirko R.
Mirko R.
Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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