Venezia che cambia: da ‘sede del partito’ a ‘locazione turistica’. Di Enzo Pedrocco

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ANZIANI, UN OSTACOLO ALLE REGOLE DEL MERCATO

A farne maggiormente le spese dell’abdicazione ormai generalizzata alle regole del mercato, e alla supina accettazione di esse, anche a Venezia sono stati soprattutto gli anziani: i quali si sono visti chiudere o a trasformarsi e divenire altro, proprio quei luoghi – quali bar, osterie, sedi partitiche, sedi associazionistiche etc. – che erano soliti frequentare quotidianamente, oltre che per i loro abituali passatempi, anche solo per bere magari un bicchiere di vino fra amici senza rimetterci a lungo andare, per così dire, la camicia.

E ciò senza, peraltro, che alcuna alternativa benché minima a tali luoghi sia pubblica che privata, ch’io sappia, si sia ancora profilata all’orizzonte per essi.

Nella foto sono ritratti alcuni anziani di Cannaregio quando ancora, fino a qualche decennio addietro, era loro consentito di fruire per i loro incontri e passatempi di una sede partitica, ora, ormai da tempo, definitivamente chiusa e in procinto, con ogni probabilità, di venire destinata in futuro a un uso strettamente commerciale e volto, di conseguenza, esclusivamente al profitto.

Come, peraltro, ho avuto modo di constatare “de visu” alcuni giorni addietro, passandovi accanto e leggendo inequivocabilmente “ubicazione turistica” sulla targhetta metallica apposta sul campanello al suo esterno.

Enzo Pedrocco