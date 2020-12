Grande Fratello VIP: nuovi concorrenti in arrivo? L’apertura di Signorini

Nonostante Alfonso Signorini abbia parlato di “cast completo”, l’espulsione di Filippo Nardi e il mancato accordo con Ginevra Lamborghini hanno di fatto riaperto i giochi. Al Grande Fratello VIP servono nuovi concorrenti, possibilmente uomini, per riequilibrare la situazione che vede 6 maschi (uno dei quali gay) contro 8 femmine. Ma durante l’ultima puntata di Casa Chi il conduttore si è – forse – lasciato scappare qualcosa.

Raffaella Fico al Grande Fratello VIP?

Gabriele Parpiglia ha fatto il nome di Raffaella Fico: l’ex compagna di Balotelli avrebbe detto di essere particolarmente “presa” da Mario Ermito e che non disdegnerebbe di incontrarlo. Ma Signorini ha risposto: “Prima di entrare nella Casa chiunque sia preso in considerazione dice ‘io quando entro…’. La frase ‘spacco tutto’ è la prima che dicono. Poi, non so, c’è quella là: ‘ci penso io (battendosi il petto), me la faccio, me ne sbatto delle telecamere, io quella la punto, vedrete cosa non combino…’. Poi tu naturalmente vedi la cosa e pensi ‘vabbè, è single, dice così, vabbè prendiamolo’. Dopo due settimane lo vedi in giardino nella casa del Grande Fratello che guarda le stelle, sdraiato, con gli occhi aperti. Questo è il concorrente ideale. Senza nulla togliere a Raffaella Fico”.

“Io credo – ha però aggiunto – se ci sarà una prossima edizione del Grande Fratello VIP la voglio assolutamente perché un bellissimo personaggio. Però devo dire che su questa storia ‘mi piace Ermito’, vorrei andare da Ermito perché lo seduco io… Non ci credo più, veramente…. Sono rimasto scottato dalla dura vita del casting”.

Nuovi concorrenti al Grande Fratello VIP?

Parpiglia ne ha approfittato per chiedere a Signorini se gli ingressi fossero finiti. A sorpresa, il conduttore ha risposto: “non è detto, non è detto“.

Evidentemente, quindi, le defezioni di Filippo Nardi e Ginevra Lamborghini hanno aperto uno spiraglio. “Il problema, ragazzi, sapete qual è – ha continuato – il Grande Fratello VIP, quest’edizione in particolare, poi complice un po’ il lockdown, un po’ la doppia programmazione, il doppio primetime che ha fidelizzato molto il pubblico… comunque la gente oramai guarda il Grande Fratello come si guardava Beautiful, Dynasty, Dallas… è una soap, una telenovela“.

Un futuro di vipponi fissi?

Sarebbe allo studio una nuova formula per il reality, come confermato dallo stesso Signorini. “Infatti io se dovessi mai fare una prossima edizione – ha proseguito – come si fa la trentesima edizione di Beautiful che c’è sempre Alexis, c’è sempre Garrington (personaggi di Dynasty n.d.r.) io i 5 forti li lascio sempre dentro e poi prendo gli altri nuovi!”. Parpiglia ha quindi chiesto “sarebbe Tommaso Zorzi in questo caso?” con Signorini che, ridendo, ha ammesso “e certo, è ovvio! Sto già pianificando una cosa di questo tipo!”.

Tra i nomi che dovrebbero far parte della prossima edizione ci sarebbero quindi i già “confermati” Andrea Iannone e Raffaella Fico e, secondo Biccy.it, Arisa, Gaia Zorzi e Giovanni Ciacci. Massimo riserbo, per ora, sugli eventuali nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP 5.

Marie Jolie