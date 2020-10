Mario Balotelli: la fidanzata, i figli, la vita privata e sentimentale. Tutte le donne del calciatore

Mario Balotelli, un calciatore talentuoso ma con un carattere difficile che gli ha creato problemi sia dentro che fuori dal campo. L’indisciplina e la sregolatezza si sono ripercosse anche sulla vita privata e sentimentale di Super Mario: sono molte infatti le fidanzate con le quali il campione ha intrapreso relazioni brevi e spesso burrascose che in due casi hanno anche originato due figli: Pia da Raffaella Fico e Lion da Clelia.

Mario Balotelli: gli inizi

Mario Balotelli nacque a Palermo il 12 agosto 1990 da una coppia di immigrati ghanesi: Thomas e Rose Barwuah già genitori di Abigail e che negli anni seguenti misero al mondo anche Enoch (concorrente del Grande Fratello VIP 2020) e Angel.





All’età di due anni Mario si spostò con la famiglia a Bagnolo Mella in provincia di Brescia. Insorsero per lui dei problemi intestinali e si prospettò un intervento chirurgico che Thomas e Rose non potevano pagare. Gli assistenti sociali affidarono il piccolo alla famiglia bresciana Balotelli dove passò la convalescenza insieme ai loro figli Corrado, Giovanni e Cristina e, una volta guarito, si fermò a tempo pieno.

Mario Balotelli e Betty Kourakou

La prima fidanzata ufficiale di Mario Balotelli fu nel 2009 la modella greca Betty Kourakou.

“Solo Betty mi tiene a bada” dichiarò l’allora nerazzurro a Novella 2000 ma la relazione si ruppe quando l’attaccante si avvicinò alla soubrette Barbara Guerra. Secondo Fanpage Betty “andò via” ma i due avrebbero avuto negli anni più di un “ritorno di fiamma”.

Mario Balotelli e Barbara Guerra

Sul web si legge che il primo incontro tra Super Mario e l’ex contadina de La Fattoria sarebbe avvenuto nel novembre 2009 all’interno di una discoteca. Dopo un momento di indecisione tra lei e l’amica Carla Velli, Mario Balotelli avrebbe optato per la bella Barbara Guerra, di tredici anni più grande. Tuttavia sarebbe stata proprio l’infedeltà della donna ad aver spinto l’attaccante a lasciarla e a frequentarsi con una non meglio precisata “modella”. Si parla di febbraio 2010, due mesi dopo Sky Sport scrisse che Balotelli avrebbe dedicato una rete “alla fidanzata” Betty Kourakou.





Mario Balotelli e Eliana Cartella

Il 12 maggio 2010 il calciatore fu fotografato con Eliana Cartella, compagna di Renzo Bossi (detto “il trota”). Raggiunto dall’inevitabile Tapiro di Striscia La Notizia, Bossi Jr commentò: “È una montatura di qualche giornale che voleva vendere qualche copia in più. Quella non è la mia fidanzata. La conosco, siamo amici, è una ragazza di Brescia che gestisce un bar. Io sono un uomo libero”.

Mario Balotelli e Melissa Castagnoli

A fine 2010 Mario Balotelli ebbe un’altra fidanzata, l’ex Miss Emilia Melissa Campagnoli, che il calciatore lasciò via sms prima di una puntata di Chiambretti Night. Secondo la modella i messaggi recitavano “Sono tornato da Manchester (dov si era calcisticamente trasferito n.d.r.) per farti cambiare ma lascia perdere, sei irrecuperabile. Tutto ti verrà contro un domani, bye” e “Sei una bambina stupida, il vero problema non è bambina, ma stupida. Salutami il nano (riferito a Chiambretti n.d.r.) che va bene per te”.

Mario Balotelli e Raffaella Fico

Nel giugno 2011 il campione iniziò a frequentare Raffaella Fico, modella e showgirl napoletana dalla quale nel 2012 nacque la sua prima figlia, Pia. Ma già durante la gravidanza spuntarono presunti tradimenti da parte di lui e la coppia di divise: l’attaccante riconobbe la piccola solo il 5 febbraio 2014 al termine di una lunga controversia mediatica.

Balotelli rifilò quindi una serie di flirt: prima con l’attrice hard britannica Holly Henderson, poi con l’aspirante velina Desirée Busetto, con Tabby Brown e infine – secondo Fanpage – pure con Paris Hilton.

Mario Balotelli e Fanny Neguesha

Nel 2014 Balotelli presentò ai media la sua nuova fidanzata: la modella Fanny Neguesha nata in Belgio da padre italiano e madre rwandese/congolese. Dopo due anni d’amore l’attaccante approfittò di un viaggio in Brasile per chiederle di sposarla regalandole uno splendido anello di fidanzamento.

Ma quando si pensava che Mario avesse “messo la testa a posto” anche questa relazione si incrinò: “lui vorrebbe che vivessi per lui – dichiarò la modella – che stessi a casa e stop. Ma io mi sento portata per la comunicazione, per l’arte: perché imprigionarmi?”.

Mario Balotelli e Dayane Mello

Nel 2017 scoppiò l’amore tra Balotelli e la modella brasiliana Dayane Mello. “Sono in Italia per lui – dichiarò lei – Ci ero venuta per uno shooting, l’ho conosciuto in un locale e mi sono innamorata. Parlo con lui tutti i giorni”. Ma la storia durò solo due mesi.

Nell’ottobre 2020 il calciatore fu ospite del Grande Fratello VIP e, incalzato da Alfonso Signorini che gli disse che l’inquilina lo vorrebbe “dentro”, commentò: “Dayane mi vuole dentro e poi mi dice ‘basta che mi fai male'”. Seguirono polemiche e l’attaccante fu accusato di sessismo e volgarità: “Ragazze chiedo scusa se qualcuno di è sentita offesa – replicò su Instagram – Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi!”.

Mario Balotelli e Clelia

Non è noto il cognome della ragazza dalla quale Mario Balotelli ebbe il suo secondo figlio Leon, nato il 28 settembre 2017. Quello che si sa è che Clelia, 26 anni, viveva in Svizzera: il settimanale Chi ha svelato la sua professione – bancaria e modella part-time – e la sua impressionante somiglianza con Fanny Neguesha.

Ma nonostante i messaggi d’amore per la sua nuova famiglia, il calciatore fu mollato già a marzo 2018 per un altro presunto tradimento.

Mario Balotelli e la fidanzata Alessia Messina

Il 23 settembre 2020 Mario Balotelli ha confermato al settimanale Chi di essere “fidanzato e innamorato”. Le foto lo ritraevano in atteggiamenti appassionati con Alessia Messina, 27 anni, siciliana, nata a Piazza Amerina in provincia di Enna. La ragazza è nota al pubblico per aver preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice di Amedeo Andreozzi. Dopo Temptation Island i due si sarebbero lasciati.

Secondo il giornale di Signorini Mario Balotelli sarebbe volato in Sicilia dalla nuova fidanzata, ma ad inizio ottobre la brusca replica di Alessia Messina: “Non ho più niente a che fare con questo personaggio”.

Il calciatore aveva commentato: “Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme?” spiegando “Sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please”.

“Vorrei solo dimenticare – ha risposto Alessia Messina al Magazine di Uomini e Donne – penso di aver già dato fin troppa importanza a una persona che secondo me non la meritava”, pubblicando sui social gli sms di Mario Balotelli (“Tu vedrai il vero Mario, Alessia”, “Tu sei tutto ciò che voglio nella mia vita e in futuro” “Capito Alessia”) e concludendo “scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno”.

Marie Jolie