Grande Fratello VIP: 9 nuovi concorrenti in arrivo? Tutte le indiscrezioni

Visto l’allungamento in corsa del reality, la cui finale del 2 dicembre è stata spostata all’8 febbraio, Mediaset starebbe correndo ai ripari facendo entrare al Grande Fratello VIP ben nove nuovi concorrenti. È questa l’anticipazione diffusa direttamente da Alfonso Signorini durante una puntata di Casa Chi. Oltre ai già annunciati Selvaggia Roma e Giacomo Urtis che debutteranno tra stasera e lunedì, ci sarebbero quindi ben sette neo-inquilini già sulla rampa di lancio. D’altronde, dopo l’uscita-lampo di Stefano Bettarini, era chiaro che i nuovi ingressi non potevano limitarsi ai due già previsti. Chi potrebbe varcare con loro la porta della Casa più spiata d’Italia?





Cristiano Malgioglio?

Uno di questi potrebbe essere Cristiano Malgioglio, che tornerebbe al Grande Fratello VIP dopo aver partecipato nel 2018 alla seconda edizione. Lo ha svelato lo stesso Signorini a Casa chi dichiarando: “L’ho incontrato a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi. Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo”.

Andrea Iannone?

Un altro dei papabili sarebbe l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis Andrea Iannone. Secondo Signorini l’ingresso del pilota era previsto già dalla prima puntata, ma a causa del ricorso la riammissione in MotoGp l’opzione è sfumata. “Adesso che è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping – ha concluso il conduttore – quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del Grande Fratello VIP anche se, secondo me, ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa. Al GF Vip, però, può succedere di tutto…”.





Tre non famosi?

Nonostante Signorini abbia parlato di “tutti nomi di prim’ordine”, il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha spoilerato la presenza di tre non-vip dichiarando: “Aggiornamenti in arrivo. Se sarà un concorrente? Diciamo uno dei tanti che entreranno. Compresi tre non famosi“. Biccy.it ipotizza che tra loro ci potrebbe essere il modello gay tanto auspicato da Tommaso Zorzi per farlo “socializzare”, ma in rete non si trova altro.

Tolti quindi Selvaggia Roma, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio, Andrea Iannone e i tre “non-VIP” rimarrebbero ancora due nomi in lista. Di chi si tratta? Nè Signorini né i siti di gossip hanno trapelato nulla. Assisteremo forse al “ritorno” di due inquilini che hanno già preso parte al reality? Di due “nuovo VIP” provenienti dal mondo dei social network e degli influencer?

La frase del conduttore secondo cui “il Grande Fratello VIP ora lo vogliono fare tutti” lascia aperta ogni strada: l’unica possibilità per il pubblico è di rimanere sintonizzato e aspettare. D’altronde Signorini lo ha sempre ripetuto: “Al GF VIP può succedere di tutto”.

Marie Jolie