Cristiano Malgioglio al Grande Fratello VIP 2020: la conferma

Cristiano Malgioglio sarà al Grande Fratello VIP 2020. Dopo le anticipazioni della settimana scorsa, anche Maurizio Costanzo si è detto sicuro del suo ingresso. E come se non bastasse, a svelare i retroscena ci ha pensato lo stesso cantautore raccontando a Chi alcuni dettagli del suo ritorno. Per Cristiano Malgioglio si tratta infatti della seconda partecipazione al reality dopo l’edizione 2017 che lo vide protagonista. Che cos’ha detto al giornale di Signorini? Ma soprattutto: quando entrerà come nuovo concorrente?





Cristiano Malgioglio al Grande Fratello VIP 2017

Nel 2017 Cristiano Malgioglio debuttò nella seconda edizione del Grande Fratello VIP restando per 14 giorni “capitano” della Casa e uscendo in semifinale dopo 12 settimane di permanenza. Ad essergli fatale fu il televoto contro la modella ceca Ivana Mrázová.

I media lo definirono “protagonista assoluto” ma FanPage si è spinto oltre chiamandolo “la stella che fa reparto da solo”, “il centravanti di una Nazionale”, “il funambolo dei personaggi famosi”, “colui che riesce sempre a far parlare di sé e a intrattenere con le sue follie, il suo genio, la sua verve”.

Cristiano Malgioglio: l’intervista a Chi

Pur usando il condizionale, Cristiano Malgioglio ha di fatto confermato il suo arrivo nella Casa. Nel numero di Chi in edicola è presente una lunga intervista che svela i motivi della sua partecipazione. “Se farò questo reality – ha spiegato Malgioglio – lo farò per Alfonso Signorini e perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal Coronavirus: la casa del Grande Fratello VIP per me è la protezione assoluta. Anche se ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me. La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci. Ho una immensa voglia di





abbracciare e lo farò nella casa, almeno lì potrò farlo”. E in effetti, il periodo di isolamento a cui si sottopongono i concorrenti crea un ambiente sterile che permette pratiche ammesse solo tra conviventi.

Cristiano Malgioglio ha poi spiegato che avrebbe voluto incontrare il già eliminato Fulvio Abbate ma che sarebbe felice di rivedere soprattutto Patrizia De Blanck della quale “ha percepito l’infelicità”. Interpellato sugli altri, il cantante ha così risposto: “Andrea Zelletta ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e molto affettuoso. E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po’ esagerato nel suo modo di fare e di vivere. Diciamo, senza di lui la casa non avrebbe lo stesso ritmo”. Su Maria Teresa Ruta è stato un po’ più caustico: “la conosco ma non l’ho mai frequentata. Una rivelazione? Di solito esci dalla Casa e scompari” spiegando infine di non amare “i piagnistei”, “le urla”, e il “raccontare tante cose così private”. Chissà a chi si riferiva.

Quando entrerà Cristiano Malgioglio?

Cristiano Malgioglio non ha parlato di date, ma se tutto andrà come previsto (e se il periodo di isolamento non fosse ancora iniziato) si prospetta per lui un ingresso a dicembre. L’unica cosa da fare è seguire il Grande Fratello VIP e aspettare.

Marie Jolie