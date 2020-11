Nuovi concorrenti al Grande Fratello VIP: si scaldano Michele Merlo e Manuel Galiano?

L’altra settimana si era parlato di 9 nuovi concorrenti pronti ad entrare al Grande Fratello VIP. Ad annunciarlo era stato lo stesso Alfonso Signorini, che sulle frequenze di Casa Chi aveva parlato di “nove nomi di prim’ordine”. Sembrava scontato includere anche Selvaggia Roma e Giacomo Utis, ma a quanto pare i due nuovi ingressi non erano conteggiati. Chi saranno, quindi, i personaggi famosi (e non famosi) che metteranno piede nella Casa? Ecco le ultime indiscrezioni.





Cristiano Malgioglio, Andrea Iannone e i “non-VIP”

Mentre per il primo sembra ormai cosa fatta, per il secondo la faccenda è più complessa. Andrea Iannone sarebbe dovuto entrare già dall’inizio, ma il ricorso alla squalifica per doping ne aveva congelato l’ingresso. Sibilline le parole del conduttore, che da un lato preferirebbe che la sua storia fosse “raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa”, dall’altro accende le speranze ricordando che “al Grande Fratello VIP, però, può succedere di tutto”.

Aggiungendo i tre “non famosi” spoilerati da Signoretti di Nuovo, rimarrebbero ben quattro concorrenti ancora da annunciare.

Michele Merlo di Amici?

Secondo Novella 2000, uno dei papabili sarebbe Michele Merlo, in arte Mike Bird, semifinalista della sedicesima edizione del talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Oltre che per la sua musica il cantante si fece notare per una spiccata vena polemica che lo fece scontrare con Riki e con il vincitore Andreas Muller.

Ad accendere le voci su un suo possibile ingresso è un’emoticon maliziosa con la quale ha rilanciato l’articolo di Very Inutil People “GF VIP: chi sarà il prossimo concorrente ad entrare nella casa? L’anticipazione”.





Manuel Galiano di Uomini e Donne?

Ma il sito non si riferiva a lui bensì a Manuel Galiano, ex corteggiatore di Uomini e Donne noto per aver conquistato Giulia Cavaglià che lo lasciò dopo un suo presunto tradimento ad Ibiza. Ex calciatore, influencer e rapper con lo pseudonimo di Maui, Manuel Galiano debuttò in televisione nel 2018 come tentatore di Temptation Island tornando l’anno successivo nel programma di Maria De Filippi.”Stando alle ultime segnalazioni – ha scritto Very Inutil People – sembra proprio che Manuel Galiano stia per entrare a tutti gli effetti come concorrente del Grande Fratello VIP 5“.

Non solo: ad insospettire i fan è la sua assenza dai social che fa propendere per un





isolamento pre-reality. CheNews ipotizza un suo ingresso già da stasera: sarà vero?

Giacomo Urtis entra come “ospite”?

Nel frattempo sembrano prendere campo le indiscrezioni che vorrebbero Giacomo Urtis entrare al Grande Fratello VIP non come “concorrente” bensì come “ospite”. Di questo ha parlato Blasting News riportando che “Giacomo sarebbe stato scelto come ospite che, in soli 7 giorni, dovrebbe mettere in difficoltà i compagni”. Secondo Gossip e TV “la sua permanenza dipenderà molto dalle dinamiche che riuscirà ad instaurare con gli altri concorrenti” aggiungendo che Urtis potrebbe avere “già puntato Tommaso Zorzi” ipotizzando un possibile “flirt tra i due”.

Che cosa succederà? Saranno veri i rumor sugli ingressi di Michele Merlo e Manuel Galiano? Quanto si tratterrà Giacomo Urtis al Grande Fratello VIP?

Marie Jolie