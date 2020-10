Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: pianti e “chiarimenti” al Grande Fratello VIP

Colpo di scena al Grande Fratello VIP: dopo i “segnali” al presunto fidanzato fuori dalla Casa Elisabetta Gregoraci “torna sui suoi passi” e “chiarisce” con Pierpaolo Pretelli.

Quando nessuno se lo aspettava più, la romantica “amicizia speciale” sembra quindi continuare nonostante le parole dell’ex-Velino. “Metterò un freno a mano – aveva detto – sono passato da zerbino, ora nemmeno riesco a guardarla negli occhi”.





E invece dopo la puntata serale i due si sono di nuovo affrontati: ad avvicinarsi è stata la Gregoraci alla quale il coinquilino ha chiesto ancora di essere chiara. L’ex-lady Briatore è sembrata evasiva: “C’è qualcuno che mi pensa – ha risposto – Ho tante persone che mi vogliono bene” arrivando poi a dichiarasi “single” sebbene “non voglia dire di volere una storia dentro alla Casa”.

Pretelli le ha ricordato di aver avuto rispetto chiedendole però lo stesso trattamento: “Non ti ho detto di essere innamorato di te – ha detto il modello – ma anche se l’avessi fatto cosa cambierebbe? Se mi avessi detto dall’inizio di avere una persona fuori, io ne avrei preso atto e non avrei nemmeno iniziato”.

La Gregoraci è stata di nuovo elusiva, smentendo di avere un fidanzato e attribuendo il suo comportamento all’ex marito e a “un figlio da casa che guarda tutto”. Non solo: ha rinfacciando a Pretelli lo scherzo con il quale dichiarò di essere impegnato. In tutta risposta l’ex Velino si è alzato e se n’è andato: alla showgirl non è rimasto altro che mandarlo a quel paese.





Pierpaolo si è spostato a piangere in sauna ed Elisabetta si è chiusa per 20 minuti nel Confessionale. Gli altri concorrenti del GF VIP l’hanno bacchettata esigendo da lei maggior chiarezza, ma quando tutto sembrava perduto ecco un nuovo incontro con Pretelli. La Gregoraci l’ha abbracciato ed è scoppiata in lacrime: “sei importante per me – ha esclamato – sei fondamentale. Sei una persona fantastica che ha sofferto tanto e non mi deve dare spiegazioni, poi tutto si vedrà, è complicato. Non ci siamo solo noi. E il passato mi riporta sempre indietro”.

La showgirl ha spiegato di aver passato “una vita a difendersi dal giudizio degli altri” confrontandosi con l'”importante e ingombrante” storia con Briatore. Ma i chiarimenti vengono rimandati a data da destinarsi: “più avanti ti dirò e capirai meglio”.

Probabilmente Elisabetta Gregoraci attende la fine del reality per fare ordine nella sua testa limitandosi – per ora – a ribadire l’importanza del loro rapporto: “Ti ho chiesto se sei innamorato di me. Mi sono sentita sola: avevo bisogno di un abbraccio e tu non c’eri. Se io sono qui è perché nei tuoi occhi vedo sincerità e la nostra non si può chiamare semplice amicizia, perché non è come quella tra me e Andrea (Zelletta). E’ speciale, è qualcosa di prezioso”.

Mentre i due si sono lasciati andare in un lungo e tenero abbraccio, rimane da chiedersi quale sarà la prossima puntata di questa “telenovela” che lascia con il fiato sospeso (e con più di qualche dubbio) i telespettatori del Grande Fratello VIP.

Marie Jolie