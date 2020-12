Grande Fratello VIP e gli aerei con striscione: quanto costano?

Gli aerei con striscione monopolizzano il Grande Fratello VIP. Consultando il sito del reality, ben 8 delle news di oggi riguardano messaggi “volanti” di fan, amici e famigliari. Si parte da “Stefania Orlando e Sonia Lorenzini: un aereo per due” fino a “Due aerei di compleanno per Stefania Orlando”, “Doppio aereo per Pierpaolo con frecciatina a Giulia”, “L’aereo per Rosalinda le chiede di volare alto”, “Un nuovo aereo chiede a Pierpaolo Pretelli di non farsi condizionare”, “Un aereo celebra il legame tra Giulia e Pierpaolo”, “Il vero aereo per Sonia la chiama ‘Giamburrasca'”, “Guenda manda tutto il suo amore a Maria Teresa e alla stanza blu”. Ma quanto costano gli aerei del Grande Fratello VIP? Sono ammessi dalla produzione?

Quanto costano gli aerei per il Grande Fratello VIP?

A parlarne è stato proprio oggi DonneMagazine che li ha definiti “una delle novità non previste dalla regia del Grande Fratello VIP 2017”. Cercando in rete, però, Kontrokultura fa risalire il loro debutto al 2009 e riporta un’intervista del settimanale Spy a Giuliano Catacchio, responsabile della società che fa volare gli striscioni.

L’uomo sostiene di non aver alcun rapporto con la produzione del GF ma di “fare quello che gli viene commissionato dalle persone”. A detta di Catacchio, l’aereo che porta i messaggi sarebbe un Piper Pa-18160 e il prezzo di ogni scritta andrebbe da un minimo di 900 a un massimo di 1900 euro a seconda dei caratteri impiegati.

La sua azienda, operativa dal 1983, negli ultimi anni sarebbe impegnata soprattutto per il reality arrivando a fare anche sei voli al giorno tra le 12:30 e le 15:30 per permettere agli inquilini di vedere il messaggio.

Gli aerei al GF VIP sono permessi?

Sebbene gli aerei non siano espressamente vietati, per DonneMagazine bandirli significherebbe “inimicarsi una grande fetta di pubblico”. Tuttavia non sono pochi a pensare che i messaggi dall’esterno violerebbero le regole ma soprattutto spirito del Grande Fratello VIP. Sull’argomento si è espresso anche Gabriele Parpiglia, che sulle pagine di Giornalettismo ha ricordato come gli aerei mandino in confusione i concorrenti. “Zorzi – ha scritto – crede che un tale Simone sia un ammiratore segreto, in realtà è un personaggio che noi abbiamo già raccontato al dettaglio, una sorta di Mark Caltagirone. Per la Gregoraci di aerei se n’è perso il conto ma lei si professa single”.

Come prenotare un aereo

Come prenotare un aereo per il Grande Fratello VIP? Cercando sul web appare un annuncio: è proprio la società di Giuliano Catacchio che scrive “Organizziamo a Roma AEREI con Scritta su Cinecittà, Casa del Grande Fratello GF VIP 5” e rimanda a un numero di telefono, a una pagina Facebook e alla sua intervista a Spy rilanciata da Biccy.it. “I messaggi che vanno per la maggiore? – si legge – Quelli d’amore o di supporto. Ma ci sono state anche diverse richieste che non abbiamo accettato, come frasi da querela, offensive o con parolacce. Le blocchiamo sul nascere, senza dare un seguito. Spesso, quando sono gruppi di fan, l’età media è molto bassa e non hanno gli strumenti per capire l’impatto che potrebbero avere”.

Marie Jolie