Rai News 24 ha aggiornato la pagina dedicata alla rubrica Economia24 relativa al 18 novembre 2026, con l’indicazione della puntata alle ore 19:00 e la segnalazione della programmazione regolare della rubrica.

Il palinsesto riportato nella scheda indica che Economia24 è una rubrica di Rai News 24 in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 17:35. La pagina riunisce anche i principali temi trattati nell’appuntamento del 18/11/2026.

Tra i “temi caldi” elencati figureranno la morte di Corrado Augias, il trilaterale di Shenzhen, la guerra in Ucraina, gli allarmi bomba, la crisi del clima, le Atp Finals 2026 e il Tembaine Desert Rally. La scheda è collocata nell’area Economia e finanza del sito RaiNews e rimanda ad altre sezioni informative.

La pagina contiene collegamenti alle redazioni regionali Tgr e invita a seguire Rai News 24 sui profili social indicati (Facebook, Twitter, Instagram). L’elenco delle aree tematiche citate comprende inoltre categorie come Ambiente, Cronaca, Esteri, Politica e Salute.