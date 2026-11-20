Emergono intercettazioni risalenti a dicembre 2025 che hanno riportato al centro del dibattito politico il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Nelle registrazioni il governatore discute con l’allora capo di gabinetto, in seguito arrestato per corruzione, di possibili pressioni sugli appalti.

I magistrati, secondo quanto riportato, hanno però escluso la responsabilità penale di Acquaroli: il presidente regionale non figura tra i 51 indagati collegati all’indagine. Nonostante l’esito dell’accertamento giudiziario, le opposizioni hanno chiesto le sue dimissioni politiche.

L’inchiesta riguarda tangenti e presunte infiltrazioni mafiose nella ricostruzione post sisma nelle Marche. Gli elementi emersi hanno sollevato dubbi sulla gestione dei fondi destinati ai cantieri e sulle modalità di aggiudicazione degli appalti nella fase di ricostruzione.

La vicenda ha acceso il confronto pubblico regionale, con le forze di opposizione che chiedono una presa di posizione politica a fronte delle registrazioni e delle contestazioni emerse nell’inchiesta.