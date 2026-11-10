Francesca Michielin inaugura a Trento il tour teatrale: in scena l’universo di “Magia Bianca, Magia Nera”

Il tour nei teatri di Francesca Michielin è partito l’8 novembre da Trento e propone un allestimento pensato per portare sul palco l’intero universo del suo progetto “Magia Bianca, Magia Nera”. Lo spettacolo — strutturato in otto atti — attraversa simbolicamente un percorso che va dall’ombra alla luce.



L’11 novembre lo spettacolo sarà a Venezia, al Teatro Malibran; seguiranno tappe in alcuni dei principali teatri italiani, tra cui Torino (Teatro Colosseo), Firenze (Teatro Verdi), Bari (Teatro Petruzzelli) e Milano (Teatro Arcimboldi), fino alla chiusura prevista il 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli.



“Magia Bianca, Magia Nera” è uscito il 30 ottobre per Columbia Records / Sony Music Italy ed è il secondo capitolo di un «evolving project» concepito in forma episodica. Il lavoro è iniziato a giugno con la pubblicazione di “Magia Bianca” e trova ora il suo completamento nella parte “Magia Nera”, che aggiunge sei nuovi brani alle tracce già pubblicate.



All’album si affianca anche un brano disponibile in esclusiva digitale, “L’ultimo sabba”. Mentre il primo capitolo guardava alla luce, la seconda parte esplora l’oscurità come spazio di conoscenza e trasformazione: un tema sviluppato attraverso sei figure femminili che incarnano altrettanti archetipi.



Sul piano sonoro la nuova parte del progetto si concentra su toni più scuri, spingendosi verso influenze come la dungeon synth, un filone che mescola radici metal, immaginario fantasy, cultura dark e atmosfere ambient. L’intento, secondo la descrizione del progetto, è usare questi registri per esplorare paure, fragilità e ruoli imposti alla ricerca di una connessione più autentica con sé.



La dimensione teatrale del tour è costruita per valorizzare l’espressività degli spazi: lo spettacolo è suddiviso in otto atti che rappresentano fasi successive di trasformazione, rinascita e consapevolezza. Archetipi come la figlia, la custode, la strega e l’amante sono elementi narrativi che contribuiscono a scandire il percorso drammaturgico.



In scena Francesca Michielin è affiancata da due performer e da un gruppo di musiciste che si muovono all’interno di una scenografia pensata come spazio dinamico. La messa in scena prevede l’uso di elementi artigianali, un lavoro sull’illuminazione, materiali e costumi che dovrebbero restituire sul palco l’immaginario evocato dall’album.



Il calendario del tour comprende date distribuite tra novembre e dicembre: oltre alla partenza a Trento e alla tappa veneziana, sono previste serate ad Ancona, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Padova, Roma e Milano, prima dell’appuntamento conclusivo a Napoli.



Il progetto discografico e la tournée segnano quindi un nuovo sviluppo nella carriera dell’artista, che ha concepito l’album come un percorso in due momenti contrapposti e complementari, uno luminoso e l’altro più oscuro, pensati per dialogare tra loro.



I biglietti per le date del Tour nei Teatri 2026 sono in vendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati; l’organizzatore declina ogni responsabilità per l’acquisto di biglietti al di fuori dei circuiti di biglietteria autorizzati e non indicati nei comunicati ufficiali.