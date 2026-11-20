Lonato del Garda (Brescia) — Tragedia nel primo pomeriggio del 18 novembre 2026: un ultraleggero si è schiantato intorno alle 14.50 nella frazione Barcuzzi di Lonato del Garda, causando la morte del pilota, unico occupante a bordo.

Il relitto, completamente distrutto, è stato individuato nelle campagne tra i territori di Bedizzole e Padenghe sul Garda. Dopo la scomparsa dai radar della torre di controllo è scattato l’allarme poco prima delle 15, sulla base di segnalazioni inizialmente frammentarie sul punto dell’impatto.

Per localizzare il velivolo sono decollati due elicotteri: l’Areu da Bergamo e il Drago dei Vigili del fuoco da Malpensa. Le ricerche, rese difficili dalla nebbia, hanno portato al ritrovamento del relitto intorno alle 17 in una zona boschiva di Drugolo, nel territorio di Bedizzole.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desenzano, il Soccorso Alpino, l’elisoccorso, un’automedica e ambulanze insieme ad altre forze dell’ordine. I sanitari hanno constatato il decesso del pilota; l’identità e l’età non sono ancora state accertate perché non sono stati trovati documenti e le condizioni della salma, in fase di estrazione dalla carlinga distrutta, impediscono un riconoscimento immediato.

L’ultraleggero, un Cessna, era decollato da Llançà, sulla Costa Brava, diretto all’Aeroclub di Bedizzole. Le prime verifiche dei Vigili del Fuoco hanno rilevato una scarsa presenza di carburante e non escludono un malfunzionamento dell’impianto di alimentazione, ma la dinamica dell’incidente resta oggetto di indagine.

Le autorità italiane hanno attivato Enav ed Enac per gli accertamenti tecnici; i militari, in contatto con le autorità spagnole, procederanno al prelievo di impronte e campioni di DNA per l’identificazione del pilota. Le operazioni hanno escluso la presenza di altre vittime a terra o di passeggeri a bordo.