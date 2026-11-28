San José, 27 novembre 2026 — Le autorità del Costa Rica hanno negato l’ingresso nel Paese a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.

I servizi di immigrazione hanno motivato il provvedimento citando un «allerta internazionale» a carico della relatrice, collegata a presunti legami con atti terroristici. La dichiarazione è stata resa dal capo della Dirección General de Migración y Extranjería, Omer Badilla, in un video diffuso sui social network. Badilla ha spiegato che la segnalazione riguarda la sicurezza nazionale e spera che la decisione faccia chiarezza sul profilo di Albanese.

Albanese, di nazionalità italiana, era arrivata ieri all’aeroporto di San José per partecipare oggi alla cerimonia con cui l’Università del Costa Rica le avrebbe conferito un dottorato honoris causa. La relatrice, nota per le sue critiche contro Israele — che in passato ha accusato di genocidio e di altri crimini di guerra nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania — ha reagito dall’aeroporto su X definendo la vicenda «È una vergogna» e sostenendo che l’autorità mostra il suo vero volto quando viene messa in difficoltà.

L’ambasciatore israeliano all’Onu, Danny Danon, ha applaudito la decisione del Costa Rica, sottolineando la necessità di responsabilizzare chi, a suo avviso, userebbe il mandato Onu per diffondere propaganda e legittimare organizzazioni terroristiche.

Albanese ricopre la carica di relatrice indipendente nominata dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu; nelle sue analisi e opinioni non rappresenta l’organizzazione. È inoltre soggetta a sanzioni statunitensi in relazione alle sue critiche verso il trattamento dei palestinesi da parte di Israele e risulta inserita in una lista internazionale che limita l’uso di carte di credito statunitensi e numerose operazioni bancarie.

La presidente del Costa Rica, Laura Fernández, è indicata come una stretta alleata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Dal suo insediamento lo scorso maggio, Fernández ha avviato anche un riavvicinamento a Israele su questioni commerciali.

L’Università del Costa Rica aveva motivato la scelta di Albanese come destinataria del dottorato honoris causa annuale richiamando la sua formazione accademica, l’esperienza, la produzione bibliografica e l’attenzione nel segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni.