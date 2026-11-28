A Bruxelles, dopo una maratona di 15 ore, il vertice straordinario sul quadro finanziario pluriennale si è chiuso tra forti tensioni. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito la necessità di un accordo entro la fine dell’anno, ma la giornata è stata segnata da contrasti e divisioni nette tra gli Stati membri.

I sette Paesi cosiddetti “frugali” hanno insistito per nuovi tagli, arrivando in parte a boicottare gli incontri informali organizzati da Costa con i gruppi di leader. Anche tra i 17 “Amici della Coesione” la situazione è rimasta tesa, con posizioni lontane sulle ripartizioni di spesa e sulle risorse proprie.

A guidare il malcontento è stata la premier italiana Giorgia Meloni, insoddisfatta della ripartizione delle spese e contraria all’istituzione di un meccanismo decisionale automatico a lungo termine per i finanziamenti a Kiev. La posizione italiana non mette in discussione il sostegno all’Ucraina, ma esprime perplessità sul principio dell’automatismo.

Il meccanismo automatico, sostenuto in particolare dalla Germania, dai Paesi nordici e dai Paesi baltici, dovrebbe garantire fino a circa 100 miliardi per il settennato. Sul punto si oppongono i Paesi del Visegrad e, sul piano politico, l’Italia ha espresso riserve. Anche Friedrich Merz aveva spinto per una decisione automatica di lungo periodo.

Sul fronte del sostegno a breve termine all’Ucraina, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha fatto pressioni per chiudere anche la discussione sul prestito da 45 miliardi al prossimo vert