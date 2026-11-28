Madrid, 27 novembre 2026 — Nell’ultimo confronto televisivo prima delle elezioni anticipate di domenica i quattro candidati si sono affrontati in un duello che ha messo in evidenza lo scontro fra due blocchi politici contrapposti.

Il premier socialista Pedro Sanchez e Ada Colau, leader del Frente Amplio, si sono presentati come un ticket elettorale, cercando di mobilitare un elettorato progressista segnato dai sondaggi. Hanno mostrato sintonia su diritti, welfare e servizi pubblici, insistendo sulla necessità di evitare una svolta a destra.

La maggior parte dei sondaggi, fatta eccezione per il Cis statale, dà il Partido Popular di Alberto Núñez Feijóo verso una maggioranza assoluta, con Vox in crescita. Un eventuale ingresso di Vox in un governo di coalizione comporterebbe, secondo la ricostruzione emersa nel dibattito, l’arrivo per la prima volta dell’estrema destra in un esecutivo dalla fine della dittatura franchista nel 1975.

Il confronto si è aperto sui diritti delle donne. Colau ha richiamato l’attenzione sulle vittime di violenza di genere nell’anno — 49 — e ha invocato il ruolo delle donne nella scelta del governo, ammonendo che “non staremo zitte” fino a quando le vittime non saranno zero. Sul punto, il leader di Vox è stato l’unico a non pronunciarsi nella forma richiesta, un’assenza che Sanchez ha stigmatizzato rivolgendosi a Feijóo perché chiedesse a Santiago Abascal di condannare la violenza di genere; Feijóo non ha risposto alla sollecitazione.

Sanchez ha delineato la contesa come la scelta tra “due strade molto differenti”: una di ritorno al passato con tagli e congelamento dei salari, e l’altra verso una Spagna moderna. Ha attaccato il progetto economico delle destre, citando le immagini delle “forbici” e della “motosega” in relazione ai 112 miliardi di euro di tagli annui proposti da Vox, ispirati a modelli come quelli di Trump e Milei.

Feijóo ha cercato di spostare il confronto sulla gestione governativa, accusando Sanchez di sottrarsi alle risposte e promettendo un audit “da cima a fondo” sui conti pubblici e sulle spese accusate di aver saccheggiato le finanze degli spagnoli. Abascal ha invece attaccato la sinistra sul mercato immobiliare, sostenendo che la regolamentazione avrebbe ridotto di metà l’offerta abitativa, e ha denunciato l’”immigrazione di massa” alle Canarie e a Ceuta, parlando della necessità di una politica di remigrazione.

Uno dei momenti più accesi ha riguardato la gestione della tragedia di Valencia, dove Colau ha criticato la permanenza in politica dell’ex governatore popolare Carlos Marzón, al centro di polemiche per la gestione dell’alluvione che ha provocato 200 morti. La risposta di Feijóo è arrivata in spagnolo con un “Usted, calladita”, frase che ha suscitato reazioni a caldo. Dopo il dibattito il candidato popolare ha ridimensionato l’uscita — “Se ho dato fastidio a qualcuno, naturalmente ritiro la frase” — per poi riaccendere la polemica.

Concludeva Colau rivendicando l’autonomia e la capacità di crescita del Frente Amplio, prevedendo di superare il 10% dei voti per garantire non solo un governo progressista ma anche una politica di sinistra più coraggiosa; ha precisato che l’alleanza con i socialisti non annulla la competizione tra le due forze. Sanchez ha giudicato il risultato del confronto a favore del blocco progressista, definendo la prova come una vittoria netta.