Roma, 26 novembre 2026 — L’Italia di basket ha conquistato una vittoria pesante nelle qualificazioni mondiali battendo la Turchia 86-72 al PalaEur di Roma, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, primo Capo dello Stato presente a una partita della Nazionale e poi sceso in campo per i saluti finali.

La partita è stata decisa da una prova corale degli Azzurri, con Momo Diouf e Nico Mannion migliori realizzatori a quota 17 punti ciascuno. Diouf si è distinto anche sotto le plance con nove rimbalzi e due stoppate decisive; Mannion ha guidato la regia collezionando anche cinque assist. Buoni contributi da Veronesi (12), Baldasso (11) e Pippo Ricci (11).

Il match

L’Italia ha preso fiato proprio grazie a Diouf nelle fasi iniziali, con schiacciate che hanno prodotto 7 dei primi 8 punti azzurri. La Turchia ha risposto con un gioco più vario e costringendo gli azzurri ai falli. Sul finale del primo quarto le triple di Baldasso, Candi e Tonut hanno fissato il punteggio sul 22-20.

Nel secondo periodo un parziale di 12-0 ha costretto l’allenatore turco Ergin Ataman al time-out; Veronesi ha preso per mano la squadra nel momento più critico e Mannion ha colpito dall’arco per il 38-31. A metà gara il tabellone recitava 44-41 per l’Italia.

All’intervallo la federazione ha reso omaggio a Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre 2025: spettacolo di luci e musica e la consegna di un pallone dorato alla famiglia da parte del presidente federale Gianni Petrucci.

Nel terzo quarto gli Azzurri hanno allungato: tripla di Mannion per il 51-45, nuove realizzazioni di Ricci e la bomba di Veronesi per il primo vantaggio in doppia cifra (60-50). Il terzo periodo si è chiuso sul 63-52, con la Turchia riportatasi però a -5 approfittando dei tanti liberi concessi dagli azzurri.

Negli ultimi minuti Baldasso ha piazzato una tripla importante, mentre un fallo antisportivo di Onan su Diouf ha prodotto liberi che hanno raddrizzato il match per gli italiani. A 2’39” dalla fine la tripla di Ricci ha portato il +7, poi Tonut ha piazzato la tripla finale che ha sigillato l’86-72.

Classifica e prossimi impegni

Con questo risultato l’Italia sale a 6 vittorie e 3 sconfitte nel girone; la Turchia, già qualificata per il Mondiale in Qatar 2027, guida il gruppo con 8-1. La classifica: Turchia 8-1, Serbia 6-3, Italia 6-3, Lituania 5-4, Islanda 4-5, Bosnia 3-6. Accedono al Mondiale le prime tre del girone. Mancano tre partite alla conclusione delle qualificazioni: domenica la trasferta in Serbia, a febbraio l’Italia ospiterà la Bosnia e chiuderà contro la Turchia in trasferta.

Le parole del ct

Il commissario tecnico Luca Banchi ha espresso soddisfazione per la prova collettiva, sottolineando la compattezza del gruppo nonostante il riunirsi della squadra solo il giorno prima. Banchi ha evidenziato come l’infortunio di John Petrucelli nel secondo quarto abbia ulteriormente compattato il gruppo, ha ricordato la disponibilità di Mannion nonostante l’influenza e ha evidenziato l’impatto di Diouf sia in attacco sia in difesa.

Dati e curiosità

Spettatori: 9.049. Arbitri: Boris Krejic (Slovenia), Mihkel Manniste (Estonia), Tomasz Witee Langowski (Polonia). Parziali: 22-20, 22-21, 19-11, 23-20. Rimbalzi: Italia 38 (Diouf 9), Turchia 30. Assist: Italia 21 (Mannion 5), Turchia 18 (Sipahi 6). Falli: Italia 21, Turchia 20. Percentuali: tiri da due Italia 18/36, Turchia 18/32; da tre Italia 12/29, Turchia 5/22; liberi Italia 14/18, Turchia 21/29.

Tabellino Italia (punti): Mannion 17, Diouf 17, Veronesi 12, Baldasso 11, Ricci 11, Tonut 7, Candi 5, Spissu, Caruso 2, Ferrari 2, Petrucelli 2, Alibegovic (n.e.). Turchia (punti): Birsen 13, Flynn 13, Bitim 11, Korkmaz 11, Sipahi 9, Ozdemiroglu 5, Onan 4, Hazer 4, Haltali 2, Sanli e Yilmaz con scarsi minuti.