Francesco Oppini abbandona il Grande Fratello VIP? Le parole di Alba Parietti

Durante l’ultima puntata di Casa Chi Alfonso Signorini ha svelato che il concorrente del Grande Fratello VIP più in crisi sarebbe Francesco Oppini. Dopo il prolungamento del reality, il figlio di Alba Parietti vorrebbe riabbracciare la fidanzata sebbene il conduttore auspichi che Tommaso Zorzi lo convinca a restare. E intanto su Instagram è arrivato un post della madre che ha condiviso una dedica firmata Somebodytulove. Parole toccanti che accompagnavano una foto di Oppini in lacrime: cosa c’era scritto? Ma soprattutto: come ha commentato la soubrette?





La dedica di Somebodytulove

“Ieri sera ti abbiamo visto crollare – recitava il testo – tutte le tue sicurezze ti sono crollate sotto i piedi e proprio nel momento del bisogno, dove avevi necessità di qualcuno al tuo fianco, questa è venuta a mancare. Sei una persona forte, Francesco, in questi mesi lo hai saputo dimostrare. Ma sei anche una persona altrettanto fragile e sensibile. Hai paura di perdere, nuovamente, le persone a cui tieni. Un trauma che hai già vissuto e che tuttora ti accompagna”. Il riferimento era alla fidanzata Luana, morta quando il concorrente aveva 24 anni. “Vorrei che potessi percepire l’esercito di persone che continuano a sostenerti, vorrei che ti arrivasse da parte di ognuno di noi quella forza che al momento ti sta venendo a mancare. Vorremmo darti il supporto morale che in questo momento meriti, anche con un piccolo gesto per farti sorridere nuovamente. Sei tutto un mondo da scoprire e hai ancora molto da dare nella Casa. Ma non possiamo pretendere nemmeno di farti cintinuare questo percorso senza la serenità, lucidità e leggerezza che dovresti avere. Qualsiasi scelta farai, qualsiasi decisione arriverai a prendere, prima o poi noi continueremo a stare dalla tua parte, fino alla fine”.

Il messaggio di Alba Parietti

Condividendo la lettera dei fan, Alba Parietti ha scritto un post su suo figlio: “Grazie a tutti voi che amate Francesco – ha iniziato la soubrette – è una persona fatta di carne come tutti, con un cuore, con le sue angosce, le sue fragilità i suoi fantasmi. Ha bisogno di perdere una decisione difficile. E’ molto provato e stanco. Lo vedo come quando ha la febbre, è confuso e disperato. Io ringrazio le persone che lo hanno capito e apprezzato e questo vorrà dire amare le sue scelte. Voler bene a qualcuno vuol dire volere la sua felicità. Io so che le fan di Francesco e le persone fantastiche che lo hanno capito e sostenuto lo sosterranno rispettando la persona e i suoi sentimenti i suoi bisogni”.





“È una decisione personale”

“Mi fa una grande tenerezza – ha proseguito la Parietti – e non posso fare nulla per aiutarlo. Deve decidere da solo. Ha 38 anni ma vederlo così mi fa male, così come mi fa male leggere commenti cattivi o richieste impossibili da realizzare perché comunque è una decisione personale nella quale né io né la fidanzata Cristina Tomasini possiamo intercedere. Siamo esseri umani come tutti e abbiamo sentimenti, sofferenze e bisogno di amore di un abbraccio come tutti”.

La distanza da Cristina Tomasini

Poi, parlando del distacco dalla compagna, la showgirl ha continuato: “Cristina non si è mai esposta e accetterà la scelta difficilissima di Francesco ma sono stati mesi complicati. Non poter comunicare in nessun modo con chi ami, non poterlo consolare, abbracciare è difficilissimo“.

Nelle ultime ore Francesco Oppini ha nuovamente espresso il desiderio di





abbandonare il Grande Fratello VIP per rivedere Cristina. “Devo tornare da lei – ha detto in lacrime a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando – mi sento in colpa, l’ho quasi obbligata ad accettare la mia decisione di partecipare “. Anche Tommaso Zorzi ha tentato di consolarlo chiedendogli di attendere una sua chiamata prima di lasciare.

Alba Parietti ha concluso ringraziando i sostenitori di Francesco: “Ne approfitto per abbracciare tutte le persone che in questo momento ci hanno sostenuto nonostante stiamo vivendo come tutti un momento doloroso e difficile e vedono in Francesco un amico, una compagnia. Grazie. Abbiamo bisogno della vostra comprensione e del vostro sostegno morale per Francesco Oppini. Che sarà lo stesso fiori o dentro alla Casa del Grande Fratello VIP“.

Marie Jolie