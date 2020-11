Francesco Oppini: la fidanzata Cristina Tomasini e tutte le sue ex

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha caratterizzato quest’edizione del Grande Fratello VIP con il suo altalenante rapporto con Tommaso Zorzi e con un linguaggio a tinte sessiste che gli è quasi costato l’eliminazione. Ma fuori dalla Casa il 38enne ha una ragazza che lo aspetta, motivo per cui il si è generalmente “comportato bene” nonostante fosse vittima delle attenzioni di Dayane Mello. Chi è Cristina Tomasini, attuale fidanzata di Francesco Oppini? Quali altre donne lo hanno accompagnato nella vita?





Francesco Oppini e Alessia Fabiani

Nel 2001, accompagnando il padre negli studi di Cologno Monzese, Francesco Oppini conobbe Alessia Fabiani, all’epoca già famosa come letterina di Passaparola. Nonostante la differenza di età – 19 anni lui, 26 lei – i due si fidanzarono senza paura di uscire allo scoperto. Alessia dichiarò di essersi “innamorata dell’anima” di Francesco e Alba Parietti benedisse la loro unione mettendo a disposizione una parte della sua villa a Milano 3.

Tuttavia Oppini ha raccontato che la madre non fosse poi così contenta della relazione. “Mi sono fidanzato con una di 7 anni più grande di me – ha confidato al Grande Fratello VIP – Avevo 19 anni. È stato un salto enorme. Mia mamma era impazzita,

vedeva che non riusciva più a controllarmi. Si è vista catapultare il figlio in una realtà che non gli era mai appartenuta. Alessia era ed è una ragazza molto intelligente ma esuberante. Mia madre voleva proteggermi. Ero tra due linci. È una persona che ha cose molto positive, mi ha fatto molto crescere”.

Secondo Francesco, ad aver rotto con la fidanzata sarebbe stato lui: “Siamo stati assieme due anni… per fortuna – ha continuato – Non ci sentiamo più. L’ho rivista un paio di volte. Non ho risentimenti, io sono fatto così: dopo un po’ mi stufo. Da un giorno all’altro mi ero rotto le p***e, lei ha provato anche a farmi cambiare idea”.

In un’intervista rilasciata a Radio Cusano, però, Alessia Fabiani ha smentito la versione di Oppini. “Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui – ha dichiarato l’ex letterina – Inoltre non è vero che io avessi un brutto rapporto con Alba Parietti, avevamo davvero un bel legame”.

Ma ciò che ha maggiormente deluso la showgirl è stato il cambio di idea del suo ex sul mondo dello spettacolo. “Mi fa strano – ha proseguito la Fabiani – lui aveva sempre detto che non avrebbe mai fatto tv e io amavo questa cosa. Invece si è contraddetto e questo un po’ mi dispiace, evidentemente è cambiato e non ce l’ha fatta a non sentire questa voglia di venir fuori in qualche modo in tv”.





Luana, la fidanzata morta in un incidente

Dopo la rottura con Alessia Fabiani – avvenuta intorno al 2003 – non si conoscono altri flirt di Francesco Oppini fino all’incidente stradale che nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 2006 gli ha ucciso la fidanzata Luana. Lei aveva 25 anni, Oppini 26. “Era un amore fresco, appena sbocciato – ha ricordato tra le lacrime al GF VIP – il classico amore passionale che vive un ragazzo d’estate” e che gli fu strappato il giorno prima del suo compleanno.

Cristina Tomasini, attuale fidanzata di Francesco Oppini

Dal 2006 al 2017 la vita privata di Francesco Oppini non è nota: fu nel 2018 che conobbe la sua attuale fidanzata Cristina Tomasini. Di lei si sa molto poco se non che è nata a Bergamo – anche se l’età rimane sconosciuta – e che lavorerebbe nel mondo delle auto proprio come il compagno. D’altronde la bella mora ha sempre vissuto lontana dai riflettori, almeno fino al suo incontro con Francesco.

I due avrebbero dovuto partecipare alla seconda edizione di Temptation Island ma – secondo indiscrezioni –





Oppini rifiutò all’ultimo secondo per non mettere a repentaglio la storia. A marzo 2020 la coppia fu ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live insieme ad Alba Parietti: fu una delle poche occasioni in cui i fidanzati si mostrarono in pubblico.

Il primo novembre Francesco ha fatto gli auguri di compleanno a Cristina: “non so se mi stai guardando – ha detto – avrò un sacco di cose da dirti quando uscirò. Penso adesso sia scattata la mezzanotte volevo solo farti i miei più sinceri auguri e farti capire che sei con me ogni giorno. Tutto quel che provavo per te prima di entrare si è fortificato. Mi auguro di poterti abbracciare presto e volevo dirti che sei la mia vita. Ti amo”.

Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip Oppini ha più volte dichiarato che la fidanzata





non si sarebbe mai mostrata in video ma che gli avrebbe piuttosto inviato una lettera. E invece con somma sorpresa Cristina Tomasini ha voluto fargli un regalo facendogli sentire la sua voce e vedere il suo volto. Queste le sue parole dopo aver ricevuto gli auguri di compleanno: “Ciao amore mio, non l’avrei mai immaginato quanto fosse difficile affrontare questo tempo sospeso senza di te. In questo mese non c’è stato istante in cui non ti abbia seguito e pensato. Ogni giorno ho cercato di percepire da ogni singola parola, ad ogni sguardo un piccolo segnale per darmi la forza di andare avanti”. In quell’occasione è apparsa anche Alba Parietti con la quale ha confermato di avere un ottimo rapporto.

Della fidanzata Francesco Oppini ha detto “È un angelo, non so chi me l’abbia mandata ma qualcuno me l’ha mandata”. E quando Signorini ha ipotizzato “Forse Luana” il concorrente ha risposto: “Lo credo anch’io”.

