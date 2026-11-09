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Borse europee in lieve calo all’apertura: trimestrali, incertezza sull’IA e tensioni in Medio Oriente

Le Borse europee aprono in calo il 9 novembre 2026: trimestrali in corso, preoccupazione per gli investimenti nell’IA dopo il voto Usa e tensioni in Medio Oriente.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Milano, 9 novembre 2026 – Le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta odierna deboli, con gli investitori alla ricerca di una direzione chiara mentre prosegue la stagione delle trimestrali.

Secondo il bollettino diffuso da ANSA alle 09:10, Parigi ha aperto in calo dello 0,39%, Londra dello 0,18% e Francoforte è rimasta sostanzialmente piatta, con un ribasso dello 0,02%.

A pesare sul mercato sono, da un lato, i risultati societari che continuano ad arrivare e, dall’altro, i timori sulla tenuta degli investimenti dedicati all’intelligenza artificiale, fenomeno che ha registrato un aumento delle incertezze dopo l’esito del voto negli Stati Uniti.

Attenzione anche alle tensioni geopolitiche: le preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente sono fra i fattori che contribuiscono a limitare gli acquisti in apertura.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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