Borse europee in lieve calo all’apertura: trimestrali, incertezza sull’IA e tensioni in Medio Oriente

Milano, 9 novembre 2026 – Le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta odierna deboli, con gli investitori alla ricerca di una direzione chiara mentre prosegue la stagione delle trimestrali.

Secondo il bollettino diffuso da ANSA alle 09:10, Parigi ha aperto in calo dello 0,39%, Londra dello 0,18% e Francoforte è rimasta sostanzialmente piatta, con un ribasso dello 0,02%.

A pesare sul mercato sono, da un lato, i risultati societari che continuano ad arrivare e, dall’altro, i timori sulla tenuta degli investimenti dedicati all’intelligenza artificiale, fenomeno che ha registrato un aumento delle incertezze dopo l’esito del voto negli Stati Uniti.

Attenzione anche alle tensioni geopolitiche: le preoccupazioni per la situazione in Medio Oriente sono fra i fattori che contribuiscono a limitare gli acquisti in apertura.