Dl Bollette, il costo del tetto al gas ricade sulle aziende energetiche e lo sconto arriverà ai consumatori

Il governo ha definito il meccanismo del Dl Bollette: saranno le imprese del settore energetico a sostenere il costo del tetto al gas, con un conseguente sconto destinato ai consumatori. La misura resta tuttavia in sospeso in attesa della bollinatura della Ragioneria.
Secondo quanto riportato, il ministro Pichetto intende presentare il provvedimento in Consiglio dei Ministri lunedì. Fino a quel passaggio formale e alla verifica contabile non è previsto un avvio definitivo del meccanismo.
La notizia è stata resa nota il 9 novembre 2026.