5 x 1000
HomenotizieDl Bollette, il costo del tetto al gas ricade sulle aziende energetiche...

Dl Bollette, il costo del tetto al gas ricade sulle aziende energetiche e lo sconto arriverà ai consumatori

Il Dl Bollette assegna alle imprese energetiche il costo del tetto al gas; lo sconto sarà trasferito ai consumatori. La Ragioneria deve ancora bollinare; Pichetto lo porta in Cdm lunedì.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Il governo ha definito il meccanismo del Dl Bollette: saranno le imprese del settore energetico a sostenere il costo del tetto al gas, con un conseguente sconto destinato ai consumatori. La misura resta tuttavia in sospeso in attesa della bollinatura della Ragioneria.

Secondo quanto riportato, il ministro Pichetto intende presentare il provvedimento in Consiglio dei Ministri lunedì. Fino a quel passaggio formale e alla verifica contabile non è previsto un avvio definitivo del meccanismo.

La notizia è stata resa nota il 9 novembre 2026.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE