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Unicredit, utile sui primi 9 mesi a 9,4 miliardi: trimestre migliore di sempre e acconto dividendo a 4,5 miliardi

Unicredit registra un utile di 9,4 miliardi nei primi 9 mesi (+7%; +16% al netto delle poste straordinarie). Trimestre record a 3,3 mld; acconto dividendo 4,5 mld.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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MILANO — Unicredit chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile di 9,4 miliardi di euro. Il dato segna un aumento del 7% rispetto al periodo precedente e sale al 16% se si escludono le poste straordinarie.

Il trimestre è stato indicato come il migliore di sempre per la banca, con un risultato in crescita del 24% che si è attestato a 3,3 miliardi di euro.

In concomitanza con i risultati, Unicredit ha deciso di fissare un acconto sul dividendo che più che raddoppia, portandosi a 4,5 miliardi di euro.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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