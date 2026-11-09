Unicredit, utile sui primi 9 mesi a 9,4 miliardi: trimestre migliore di sempre e acconto dividendo a 4,5 miliardi

MILANO — Unicredit chiude i primi nove mesi dell’anno con un utile di 9,4 miliardi di euro. Il dato segna un aumento del 7% rispetto al periodo precedente e sale al 16% se si escludono le poste straordinarie.
Il trimestre è stato indicato come il migliore di sempre per la banca, con un risultato in crescita del 24% che si è attestato a 3,3 miliardi di euro.
In concomitanza con i risultati, Unicredit ha deciso di fissare un acconto sul dividendo che più che raddoppia, portandosi a 4,5 miliardi di euro.