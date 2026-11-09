Credit Agricole avvia la proposta di fusione tra Banco Bpm e la sua controllata italiana

Credit Agricole S.A. ha formalizzato a Banco Bpm la proposta di avviare trattative per una fusione con Crèdit Agricole Italia, la sua controllata italiana. L’operazione è stata presentata quale naturale evoluzione della partnership tra i due gruppi e sottoposta all’esame del consiglio di amministrazione di Banco Bpm.

Secondo la nota dell’istituto francese, Banco Bpm costituirebbe il fulcro della società risultante dalla fusione, che rimarrebbe quotata a Milano. La proposta, definita “di natura amichevole”, punta a preservare l’identità e l’autonomia operativa della nuova realtà, con un equilibrio nell’assetto di governo societario e un consiglio composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Il comunicato precisa inoltre che l’attuale amministratore delegato di Banco Bpm, Guseppe Castagna, verrebbe confermato come amministratore delegato della società derivante dall’operazione.

L’unione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia darebbe vita al terzo gruppo bancario italiano, in grado di servire 6,5 milioni di clienti e operare con oltre 2.300 filiali. Credit Agricole motiva la proposta con una visione industriale e imprenditoriale di lungo termine volta a creare un “campione nazionale” e ampliare le prospettive di sviluppo.

L’istituto francese, attualmente primo azionista di Banco Bpm con una quota indicata come circa il 29% del capitale e specificata altrove come 29,6%, incrementerebbe la propria partecipazione fino a circa il 45% della società risultante dalla fusione.

Per gli azionisti di Banco Bpm la proposta prevede un rapporto di cambio che incorpora un premio del 20% e il pagamento di un dividendo straordinario di 1 miliardo di euro agli azionisti attuali. Le sinergie attese sono stimate in 800 milioni di euro all’anno; Credit Agricole stima un aumento di circa il 24% dell’utile per azione di Banco Bpm nel 2027, grazie al premio e alle sinergie indicate.

La potenziale operazione potrebbe essere perfezionata nella seconda metà del 2027. Il perfezionamento sarebbe comunque condizionato all’approvazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti di Banco Bpm con le maggioranze necessarie per beneficiare del cosiddetto “whitewash” (esentando così Crèdit Agricole dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria), e all’ottenimento delle autorizzazioni usuali per questo tipo di operazioni, incluse quelle della Bce e le autorizzazioni previste dalla disciplina del “golden power” italiana.