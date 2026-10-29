L’Ensemble Symphony Orchestra porta a Verona e Venezia un tributo alle colonne sonore di Hans Zimmer

L’Ensemble Symphony Orchestra, guidata dal direttore Giacomo Loprieno, presenta un concerto-tributo alle partiture di Hans Zimmer che farà tappa al Teatro Filarmonico di Verona il 2 novembre e al Teatro Malibran di Venezia il 3 novembre. Il tour, prodotto e distribuito da Ad Eventi, ha aperto il 21 ottobre al Politeama Genovese con il tutto esaurito.



Il progetto è pensato come un omaggio al compositore statunitense, riconosciuto con Oscar, Golden Globe ed Emmy per colonne sonore entrate nell’immaginario collettivo del cinema. Sul podio, Loprieno dirige un organico di cinquanta elementi che comprende solisti provenienti dalle principali orchestre italiane.



Il repertorio scelto spazia tra alcune delle partiture più note di Zimmer: dal classico Il re leone a Interstellar e Inception, dalle atmosfere piratesche di Pirati dei Caraibi alle tracce per Batman e Superman. In programma anche brani tratti da Spirit, Codice da Vinci, Pearl Harbor e molte altre composizioni che hanno segnato film di successo.



Il debutto genovese ha registrato il sold out, preludio a diciassette appuntamenti distribuiti nei teatri più importanti d’Italia. La tournée toccherà città come Bologna, Torino, Firenze, Catania, Palermo, Roma, Milano e altre, proponendo lo stesso programma orchestrale in sale storiche e teatri cittadini.



L’opera dell’Ensemble non è una novità per chi segue la scena concertistica italiana: la formazione vanta centinaia di concerti in Italia e in Europa e, nella stagione più recente, ha superato i 40.000 spettatori complessivi. Il gruppo ha inoltre spesso registrato esauriti nelle sue date e ha realizzato collaborazioni con artisti di rilievo come Andrea Bocelli, Mario Biondi, Nile Rodgers, Kylie Minogue, Giovanni Allevi, Riccardo Cocciante, Umberto Tozzi, Samuele Bersani e Brunori Sas.



Giacomo Loprieno ha richiamato l’esperienza raccolta dall’ensemble negli ultimi anni, indicando come punto di partenza la produzione del 2025 dedicata a Ennio Morricone e alle sonorità del mondo videoludico. Da queste esperienze è nata l’idea di una scaletta che unisca la grande musica per il cinema alle sonorità epiche e spaziali tipiche di certi universi sonori: la scelta è ricaduta su Hans Zimmer per la forza evocativa delle sue composizioni.



Sul palcoscenico la struttura orchestrale punta a restituire fedelmente le atmosfere originali, valorizzando al tempo stesso la resa dal vivo attraverso gli arrangiamenti pensati per l’ensemble. Il programma, costruito per attraversare momenti di grande intensità emotiva e sequenze più di respiro, si propone di offrire al pubblico un viaggio sonoro attraverso diversi decenni di colonna sonora contemporanea.



Le prime tappe del tour hanno suscitato attenzione sia per la qualità dell’esecuzione sia per l’affluenza, con il debutto genovese che ha fatto registrare il tutto esaurito. La tournée proseguirà nelle prossime settimane con appuntamenti in numerose città italiane, culminando con due repliche a Milano previste per dicembre.



Info e biglietti sono disponibili online.