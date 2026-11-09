Autore della strage al Mercato Principale di Cracovia è morto: il quadro delle indagini

Michal Oksinski, il 24enne ritenuto responsabile della sparatoria al Mercato Principale del centro di Cracovia, è morto in ospedale dopo tre operazioni. La polizia del Voivodato della Piccola Polonia ha annunciato su X che il decesso è stato constatato intorno alle 4:30.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo ha aperto il fuoco sabato nel centro storico di Cracovia: sei le vittime imputate alla sparatoria nel mercato, tra cui un cittadino britannico di 32 anni e una donna austriaca di 51 anni; in totale, la procura ritiene che abbia ucciso anche i genitori e la sorella, trovati senza vita nella loro abitazione a due ore dalla città, portando il bilancio a nove morti. Le autopsie sono previste per oggi.

Sedici persone sono rimaste ferite: sette non sono in pericolo di vita, due sono state dimesse, mentre per altre due le condizioni restano critiche. I due agenti coinvolti, Jakub Kulik e Artur Moranski, hanno ripreso conoscenza. Tra i feriti figurano cittadini stranieri di varie nazionalità; tra i presenti c’erano anche studenti e professori di una scuola di Albano Laziale, tutti risultati illesi.

La polizia è intervenuta rapidamente. L’aggressore si è allontanato a bordo della Subaru nera del padre; dopo uno scontro con un veicolo fermo a un incrocio è sceso dall’auto e si è verificato un conflitto a fuoco con gli agenti, nel corso del quale Oksinski è rimasto gravemente ferito insieme a due poliziotti.

Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute numerose armi: secondo il portavoce della procura, Przemyslaw Nowak, sull’uomo e nella sua auto sono state trovate quattro armi — due fucili AR-15 e due pistole — e diverse centinaia di proiettili, con almeno 500 colpi aggiuntivi disponibili. Durante le ispezioni complessive sono state recuperate 11 armi. Nowak ha anche riferito che “si tratta di almeno 500 proiettili aggiuntivi che avrebbero potuto essere utilizzati” e che nelle aree della sparatoria sono stati rinvenuti molti bossoli.

Oksinski non aveva precedenti penali e possedeva regolare porto d’armi dal marzo scorso per un fucile e una pistola; frequentava il poligono insieme al padre, dove praticava però solo tiro statico. La procura sta indagando anche per terrorismo, ma al momento il portavoce ha precisato che “non abbiamo riscontri che ci possano far affermare in modo responsabile che costui fosse ispirato da una qualsiasi ideologia particolare”.

Sull’auto dell’autore della strage sono stati inoltre trovati giubbotti con la scritta “Fondo Giustizia” e l’immagine di un’aquila bianca; non è ancora chiaro se il riferimento sia collegato all’organizzazione nota con l’acronimo Fs. Il ministero dell’Interno ha dichiarato che l’omicida era “affascinato dalle ideologie di estrema destra”.

La vicenda ha riportato in primo piano la tensione politica nel Paese: secondo la ricostruzione dei media, atti di violenza sono aumentati di recente e il clima è segnato dallo scontro tra il governo centrista guidato da Donald Tusk e l’opposizione ultra-conservatrice. Le autorità continuano le indagini per chiarire moventi e responsabilità.