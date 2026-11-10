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HomenotizieNetanyahu mantiene la leadership: le crisi come strumento, l’incognita Trump

Netanyahu mantiene la leadership: le crisi come strumento, l’incognita Trump

Netanyahu resta il leader e intende usare le crisi per invocare unità; resta però l’incognita Trump, che ha chiesto: “Bibi rispetti il piano per Gaza”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Benjamin Netanyahu resta il leader politico e sembra voler sfruttare le crisi in corso per richiamare all’unità, secondo quanto riportato da Repubblica.

Il primo ministro intende porre l’accento sulla necessità di coesione nazionale nei momenti di emergenza. Questa strategia attribuisce al fattore tempo un ruolo favorevole per la sua posizione politica.

A fronte di questo, una variabile incerta arriva dagli Stati Uniti: l’ex presidente Donald Trump ha esortato Netanyahu con la frase «Bibi rispetti il piano per Gaza», mettendo in evidenza una pressione esterna che potrebbe complicare gli scenari futuri.

La notizia è stata diffusa in un articolo di Repubblica pubblicato il 9 novembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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